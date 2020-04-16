В России
34 минуты назад
В Москве не планируют раздавать продуктовые карточки
И не видят причин для их введения.
Власти Москвы не рассматривают вариант введения продуктовых карточек в городе, сообщает «Интерфакс».
- Наверное, надо быть готовым ко всему, но пока эта мера не рассматривается, и мы не видим причин для ее применения, потому что вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно, - сообщил в эфире радио "Эхо Москвы" первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. По его словам, в столице работает ежедневно более 17 тысяч предприятий торговли.
Опубликованное 16 апреля исследование показало, что во время самоизоляции почти у половины россиян выросли расходы на продукты, напоминают «Известия». 43% из 2,9 тыс. респондентов отметили увеличение своих расходов на питание. На одну покупку 49% тратят от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, а 35% укладываются в 1 тыс. рублей.
14 апреля производители и поставщики продуктов в России предложили правительству приступить к реализации проекта Министерства промышленности и торговли, который предполагает выдачу продуктовых карточек гражданам с низкими доходами. Категорию таких граждан предлагается расширить теми, кто потерял доход в связи с распространением коронавируса.
- Наверное, надо быть готовым ко всему, но пока эта мера не рассматривается, и мы не видим причин для ее применения, потому что вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно, - сообщил в эфире радио "Эхо Москвы" первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. По его словам, в столице работает ежедневно более 17 тысяч предприятий торговли.
Опубликованное 16 апреля исследование показало, что во время самоизоляции почти у половины россиян выросли расходы на продукты, напоминают «Известия». 43% из 2,9 тыс. респондентов отметили увеличение своих расходов на питание. На одну покупку 49% тратят от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, а 35% укладываются в 1 тыс. рублей.
14 апреля производители и поставщики продуктов в России предложили правительству приступить к реализации проекта Министерства промышленности и торговли, который предполагает выдачу продуктовых карточек гражданам с низкими доходами. Категорию таких граждан предлагается расширить теми, кто потерял доход в связи с распространением коронавируса.