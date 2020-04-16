50 кг лома вор нёс по всему садоводческому участку

Сводка преступлений за сутки.

Как сообщали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, полицейские зав минувшие сутки раскрыли несколько ранее совершённых преступления.

В их числе – кража лома цветных металлов в размере 50 кг. Расслендованием этього преступления занимался ОП № 4 УМВД России по Липецку. По подозрению в краже задержан неработающий 30-летний житель Липецкого района.

Оперативники ОП № 5 УМВД России по Липецку раскрыли квартирную кражу. 13 апреля из дома на улице Куйбышева у 32-летнего гражданина украли сотовый телефон, 17 000 рублей, две пары мужских кроссовок и электрическую машинку для стрижки волос. По подозрению в совершении преступления установлен и задержан неработающий ранее судимый 38-летний житель Липецка.

Сотрудниками УУР УМВД России по Липецкой области по подозрению в угоне автомобилей задержан неработающий ранее судимый 32-летний житель г.Липецка. Подозреваемый 10 марта в Ельце угнал автомобиль "ВАЗ-2115" и 11 апреля в посёлке ТЭЦ – автомобиль "ВАЗ-2114".

Сотрудниками ОУР МО МВД России "Лебедянский" по подозрению в краже сотового телефона, совершенной 10 апреля в селе Большое Попово из дома по ул.Набережной у 42-летней гражданки, задержан неработающий ранее судимый за кражу 47-летний житель Лебедянского района. Похищенное изъято.

По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.