Происшествия

54 минуты назад

50 кг лома вор нёс по всему садоводческому участку

4 880
#УМВД #кража
50 кг лома вор нёс по всему садоводческому участку

Сводка преступлений за сутки.

Как сообщали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, полицейские зав минувшие сутки раскрыли несколько ранее совершённых преступления.

В их числе – кража лома цветных металлов в размере 50 кг. Расслендованием этього преступления занимался ОП № 4 УМВД России по Липецку. По подозрению в краже задержан неработающий 30-летний житель Липецкого района.

Оперативники ОП № 5 УМВД России по Липецку раскрыли квартирную кражу. 13 апреля из дома на улице Куйбышева у 32-летнего гражданина украли сотовый телефон, 17 000 рублей, две пары мужских кроссовок и электрическую машинку для стрижки волос. По подозрению в совершении преступления установлен и задержан неработающий ранее судимый 38-летний житель Липецка.

Сотрудниками УУР УМВД России по Липецкой области по подозрению в угоне автомобилей задержан неработающий ранее судимый 32-летний житель г.Липецка. Подозреваемый 10 марта в Ельце угнал автомобиль "ВАЗ-2115" и 11 апреля в посёлке ТЭЦ – автомобиль "ВАЗ-2114".

Сотрудниками ОУР МО МВД России "Лебедянский" по подозрению в краже сотового телефона, совершенной 10 апреля в селе Большое Попово из дома по ул.Набережной у 42-летней гражданки, задержан неработающий ранее судимый за кражу 47-летний житель Лебедянского района. Похищенное изъято.

По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

4 880
#УМВД #кража

Комментарии (4)

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Учитель

14 минут назад
Редакторы город 48 ОВЦЫ!!!! Идите в школу и заново учите русский язык!
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Boss

22 минуты назад
Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru
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Ник

29 минут назад
У этих писак с Город48 явно хронический тихо протекающий короновирус головы. Проверьте и изолируйте их от новостей. Позор.
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Водитель

39 минут назад
Администрация сайта, увольте кто публикует, пишет и проверяет статьи, ошибок больше чем у первоклассника в каждой публикации!!! Просто неуважение к себе и читателям!!!
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