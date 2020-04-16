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СМИ: нулевой пациент с коронавирусом работал в лаборатории
Американский телеканал раскрыл теорию происхождения вируса, согласно которой первоначально SARS-CoV-2 передался от летучей мыши сотруднику лаборатории, который позже распространил инфекцию среди населения города.
Кроме того, источники канала продолжают настаивать на том, что Китай совершил «самую дорогую операцию по скрытию улик в истории». Так, они указывают на то, что на рынке морепродуктов в Ухане никогда не продавались летучие мыши — и информация о рынке как очаге распространения эпидемия якобы должна была отвести подозрение от лаборатории. Ранее аналогичную версию выдвинула британская Daily Mail. По данным издания, пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из китайской лаборатории. При этом не исключается основная версия происхождения с заражением от животного. Китай опровергал все слухи о том, что коронавирус разрабатывался в лаборатории, напоминает «Лента».
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, вызывающий болезнь, которая позже получила название COVID-19. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались, сообщает РИА Новости.