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59 минут назад

СМИ: нулевой пациент с коронавирусом работал в лаборатории

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#коронавирус #нулевой пациент
СМИ: нулевой пациент с коронавирусом работал в лаборатории

Американский телеканал раскрыл теорию происхождения вируса, согласно которой первоначально SARS-CoV-2 передался от летучей мыши сотруднику лаборатории, который позже распространил инфекцию среди населения города.

"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.По мнению собеседников СМИ, "знакомых с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы", сотрудник лаборатории заразился коронавирусом от летучей мыши, а затем болезнь распространилась среди местных жителей.Телеканал отмечает, что, по его информации, деятельность указанной лаборатории была направлена на то, чтобы "продемонстрировать равенство Китая с Соединенными Штатами или даже превосходство над ними в выявлении вирусов и борьбе с ними". При этом источники Fox News указывают, что появление вируса не было следствием разработки биологического оружия, уточняет ТАСС.

Кроме того, источники канала продолжают настаивать на том, что Китай совершил «самую дорогую операцию по скрытию улик в истории». Так, они указывают на то, что на рынке морепродуктов в Ухане никогда не продавались летучие мыши — и информация о рынке как очаге распространения эпидемия якобы должна была отвести подозрение от лаборатории. Ранее аналогичную версию выдвинула британская Daily Mail. По данным издания, пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из китайской лаборатории. При этом не исключается основная версия происхождения с заражением от животного. Китай опровергал все слухи о том, что коронавирус разрабатывался в лаборатории, напоминает «Лента».

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, вызывающий болезнь, которая позже получила название COVID-19. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались, сообщает РИА Новости.
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#коронавирус #нулевой пациент

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