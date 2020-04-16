АО «Лимак» перед Пасхой освятит куличи

19 апреля 2020 года православные празднуют древнейший и важнейший христианский праздник - Светлое Христово Воскресение. В этом году Пасха приходится на непростое время, время борьбы с распространением коронавирусной инфекции и необходимостью самоизоляции граждан.

Но, конечно, празднование Пасхи не должно омрачаться внешними трудностями. Поэтому все традиционные для Светлого праздника обряды будут также совершаться, но пройдут в несколько другом формате.

Русская Православная Церковь организует онлайн-трансляции богослужений во время действия режима самоизоляции. Трансляции будут доступны на официальном сайте Московского Патриархата patriarchia.ru. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих в ближайшие недели оставаться в самоизоляции и молиться дома. При этом священнослужители продолжат совершать богослужения в храмах.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории большинства регионов, в том числе и на территории Липецкой области, введено ограничение на посещение храмов верующими. Оно действует на проведении различных служб и обрядов, в том числе на освящение куличей.

Однако именно пасхальный кулич является украшением и символом праздничного стола для каждой семьи. Поэтому в целях соблюдения пасхальных традиций в условиях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции управление потребительского рынка обратилось к крупным предприятиям торговли и розничным рынкам Липецка и Липецкой области, осуществляющим реализацию пасхального хлеба, с предложением приглашать представителей духовенства для организации освящения принимаемых куличей перед их продажей. Крупные ритейлеры уже откликнулись на эту инициативу.

Но не только предприятия торговли, но и сами производители готовы поддержать это предложение. Так, например, куличи компании «Лимак» выпечены по благословению Липецкой Митрополии. И чтобы в те дни, когда для сохранения здоровья себя и своих близких требуется максимальная самоизоляция, люди могли купить уже освященные куличи прямо в магазинах города и области, вся пасхальная продукция «Лимак» будет освящаться непосредственно на территории производственных площадок со строгим соблюдением всех мер безопасности.

Призываем вас беречь себя и своих близких и по возможности оставаться дома!



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