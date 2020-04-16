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В США обвинили Россию в незаконном испытании ракеты
По данным ВВС США Москва без согласования протестировала противоспутниковое оружие.
Космические силы США утверждают, что Россия в среду провела испытания противоспутниковой ракеты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования.
"Космическое командование США осведомлено и отслеживает российские испытания противоспутниковой ракеты 15 апреля", - цитирует релиз ТАСС. В релизе также утверждается, что испытанная Россией ракетная система способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите.
Как отметил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд, слова которого проводит пресс-служба, "испытание Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT) является очередным примером того, что угрозы американским космическим системам и системам союзников реальны и возрастают".
В сообщении отмечается, что США готовы к "сдерживанию агрессии и защите нации", союзников и интересов США от враждебных действий в космосе, уточняет РИА Новости. Реймонд добавил, что все космические державы несут ответственность за создание безопасных, стабильных и устойчивых с организационной точки зрения условий для деятельности в космосе.
19 апреля прошлого года стало известно, что США, Китай и Россия ведут работы над созданием систем противоспутниковой обороны, напоминают «Известия». В начале 2010-х годов в России началась работа по созданию комплекса противоракетной и противокосмической обороны «Нудоль» с ракетой 14А042.
"Космическое командование США осведомлено и отслеживает российские испытания противоспутниковой ракеты 15 апреля", - цитирует релиз ТАСС. В релизе также утверждается, что испытанная Россией ракетная система способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите.
Как отметил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд, слова которого проводит пресс-служба, "испытание Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT) является очередным примером того, что угрозы американским космическим системам и системам союзников реальны и возрастают".
В сообщении отмечается, что США готовы к "сдерживанию агрессии и защите нации", союзников и интересов США от враждебных действий в космосе, уточняет РИА Новости. Реймонд добавил, что все космические державы несут ответственность за создание безопасных, стабильных и устойчивых с организационной точки зрения условий для деятельности в космосе.
19 апреля прошлого года стало известно, что США, Китай и Россия ведут работы над созданием систем противоспутниковой обороны, напоминают «Известия». В начале 2010-х годов в России началась работа по созданию комплекса противоракетной и противокосмической обороны «Нудоль» с ракетой 14А042.