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сегодня, 10:17

В США обвинили Россию в незаконном испытании ракеты

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#ракета #космос

По данным ВВС США Москва без согласования протестировала противоспутниковое оружие.

Космические силы США утверждают, что Россия в среду провела испытания противоспутниковой ракеты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования.

"Космическое командование США осведомлено и отслеживает российские испытания противоспутниковой ракеты 15 апреля", - цитирует релиз ТАСС. В релизе также утверждается, что испытанная Россией ракетная система способна уничтожать спутники на низкой околоземной орбите.

Как отметил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд, слова которого проводит пресс-служба, "испытание Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT) является очередным примером того, что угрозы американским космическим системам и системам союзников реальны и возрастают".

В сообщении отмечается, что США готовы к "сдерживанию агрессии и защите нации", союзников и интересов США от враждебных действий в космосе, уточняет РИА Новости. Реймонд добавил, что все космические державы несут ответственность за создание безопасных, стабильных и устойчивых с организационной точки зрения условий для деятельности в космосе.

19 апреля прошлого года стало известно, что США, Китай и Россия ведут работы над созданием систем противоспутниковой обороны, напоминают «Известия». В начале 2010-х годов в России началась работа по созданию комплекса противоракетной и противокосмической обороны «Нудоль» с ракетой 14А042.
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#ракета #космос

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