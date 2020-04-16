В 18 трлн рублей оценили ущерб от коронавируса в России

Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей. При этом потенциально лишиться работы могут до 15,5 млн человек.





- Наша оценка позволяет говорить о потерях в 17,9 трлн рублей в годовом выражении. Потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. Сокращение налогов, сборов и страховых взносов оценивается в 4,2 трлн рублей. Такой ущерб является неприемлемым для экономики страны, поэтому в НРА ожидают введения дополнительных мер для более быстрого выхода экономики из кризиса, - говорится в макроэкономическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА).







По данным агентства, максимальные потери прогнозируются у гостиниц и предприятий общественного питания (в 2020 году сокращение добавленной стоимости может составить до 83,9%), кроме того, потери ожидают всю сферу услуг (-77,5%), производство одежды и обуви (-52,7%), а также области культуры и спорта, организации досуга и развлечений (-46,1%). Меньше всего потерь понесут сферы производства продуктов питания и табака (3,9%), сельское и лесное хозяйства, рыболовство и рыбоводство (5,1%) и добыча полезных ископаемых (6,6%).



Накануне президент России Владимир Путин поручил доработать список системообразующих предприятий и создать для них специальный кредитный продукт со ставкой на 6 п.п. ниже рыночной. Помимо этого глава государства поручил выделить предприятиям малого и среднего бизнеса средства на обеспечение сотрудников зарплатами — по 12,1 тыс. руб. на работника, напоминает



В наибольшей степени от кризиса пострадает сфера услуг, меньше всего он затронет производство продуктов питания, сельское, рыбное и лесное хозяйства, рассказали " Известиям " эксперты. По мнению аналитиков, правительство не допустит такого значительного ущерба и предпримет дополнительные меры для выхода экономики из кризиса. В своем обновленном прогнозе НРА ориентируется на базовый сценарий, предполагающий падение ВВП и реальных зарплат примерно на 3% и повышение курса доллара до 85–90 рублей. Оптимистический сценарий с сохранением роста экономики, как и пессимистический, характеризуемый глубоким падением, эксперты считают маловероятными.- Наша оценка позволяет говорить о потерях в 17,9 трлн рублей в годовом выражении. Потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. Сокращение налогов, сборов и страховых взносов оценивается в 4,2 трлн рублей. Такой ущерб является неприемлемым для экономики страны, поэтому в НРА ожидают введения дополнительных мер для более быстрого выхода экономики из кризиса, - говорится в макроэкономическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА).По данным агентства, максимальные потери прогнозируются у гостиниц и предприятий общественного питания (в 2020 году сокращение добавленной стоимости может составить до 83,9%), кроме того, потери ожидают всю сферу услуг (-77,5%), производство одежды и обуви (-52,7%), а также области культуры и спорта, организации досуга и развлечений (-46,1%). Меньше всего потерь понесут сферы производства продуктов питания и табака (3,9%), сельское и лесное хозяйства, рыболовство и рыбоводство (5,1%) и добыча полезных ископаемых (6,6%).Накануне президент России Владимир Путин поручил доработать список системообразующих предприятий и создать для них специальный кредитный продукт со ставкой на 6 п.п. ниже рыночной. Помимо этого глава государства поручил выделить предприятиям малого и среднего бизнеса средства на обеспечение сотрудников зарплатами — по 12,1 тыс. руб. на работника, напоминает РБК.