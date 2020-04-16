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Донбасс и Украина начали обмен пленными

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#пленные #ДНР #Украина
Донбасс и Украина начали обмен пленными

Стороны передали 19 человек.

В Донбассе прошел обмен удерживаемыми лицами между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Украиной. ДНР сообщила об обмене по формуле «9 на 10». Один человек отказался возвращаться на территорию республики. Киев при этом рассказал о возвращении 19 граждан Украины, сообщает «Коммерсант».

Процедура проходит в районе контрольного пункта въезда-выезда "Майорск" на окраине Горловки. На месте работают наблюдатели ОБСЕ, сотрудники совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и представители омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Со стороны ДНР сформирована колонна для выезда в буферную зону. В колонне присутствуют наблюдатели ОБСЕ, сотрудники Красного креста, Совместного центра и силовых структур ДНР, уточняет «Интерфакс».

Офис президента Украины Владимира Зеленского при этом заявил, что «Украина возвращает 19 граждан». «Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц — Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях»,— говорится в сообщении офиса президента в Telegram-канале. Отмечается, что после возвращения украинцы пройдут «обязательную обсервацию» в связи с распространением коронавируса.
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#пленные #ДНР #Украина

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