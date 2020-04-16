Общество
сегодня, 10:05
Для получения цифрового пропуска регистрация не важна
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Разработчики системы электронных пропусков не сделали никаких различий для жителей субъектов Российской Федерации.
Вчера в Задонском районе тестировали систему запросов и выдачи цифровых пропусков, которые будут введены в Липецке, Чаплыгине, Задонске и Ельце 17 апреля. Общие принципы запроса такого пропуска понятны: обратится по телефону 8-800-450-48-58 в Единую диспетчерскую службу и получить код для выхода на улицу. Но что делать, например, жителю Волово, который едет в Лев-Толстовский район через Липецк? Если его автомобиль остановит патруль ДПС, его оштрафуют? А если житель Липецка зарегистрирован в Тербунах, ему понадобится цифровой пропуск? Как быть тем, кто зарегистрирован в одном населенном пункте, а живет в другом?
Мы попросили ответить на эти вопросы начальника управления информатизации Липецкой области Станислава Корниенко.
- Мы понимаем, что через Липецк и Задонск проезжает много транзитного транспорта. Никто транзитный транспорт для проверки пропусков останавливать не будет. Однако если водитель решит заехать по пути в магазин на территории, где введены цифровые пропуска, ему нужно будет получить пропуск, позвонив в ЕДС по телефону: 8-800-450-48-58.
Система выдает пропуска всем гражданам Российской Федерации, которым нужно посещать города пропускного режима, не зависимо от того, где прописан человек: в Тербунах, Воронеже или Москве. Если такому человеку нужно переместиться по Липецку, он должен позвонить в ЕДС и получить пропуск. Никаких различий между жителями субъектов РФ мы не сделали. Для получения пропуска не важно, где прописан человек. Единственная ситуация, когда могут возникнуть вопросы - если он выйдет на улицу без оформления пропуска вынести мусор или выгулять домашнего питомца. Но даже в этом случае, сотруднику полиции достаточно будет убедиться, что он действительно проживает по новому адресу и не нарушает социальную дистанцию самоизоляции в полтора-два метра, - ответил Станислав Корниенко.
Мы попросили ответить на эти вопросы начальника управления информатизации Липецкой области Станислава Корниенко.
- Мы понимаем, что через Липецк и Задонск проезжает много транзитного транспорта. Никто транзитный транспорт для проверки пропусков останавливать не будет. Однако если водитель решит заехать по пути в магазин на территории, где введены цифровые пропуска, ему нужно будет получить пропуск, позвонив в ЕДС по телефону: 8-800-450-48-58.
Система выдает пропуска всем гражданам Российской Федерации, которым нужно посещать города пропускного режима, не зависимо от того, где прописан человек: в Тербунах, Воронеже или Москве. Если такому человеку нужно переместиться по Липецку, он должен позвонить в ЕДС и получить пропуск. Никаких различий между жителями субъектов РФ мы не сделали. Для получения пропуска не важно, где прописан человек. Единственная ситуация, когда могут возникнуть вопросы - если он выйдет на улицу без оформления пропуска вынести мусор или выгулять домашнего питомца. Но даже в этом случае, сотруднику полиции достаточно будет убедиться, что он действительно проживает по новому адресу и не нарушает социальную дистанцию самоизоляции в полтора-два метра, - ответил Станислав Корниенко.
44 4309
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