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Для получения цифрового пропуска регистрация не важна

44 4309
#коронавирус #цифровой пропуск
2
Для получения цифрового пропуска регистрация не важна

Разработчики системы электронных пропусков не сделали никаких различий для жителей субъектов Российской Федерации.

Вчера в Задонском районе тестировали систему запросов и выдачи цифровых пропусков, которые будут введены в Липецке, Чаплыгине, Задонске и Ельце 17 апреля. Общие принципы запроса такого пропуска понятны: обратится по телефону 8-800-450-48-58 в Единую диспетчерскую службу и получить код для выхода на улицу. Но что делать, например, жителю Волово, который едет в Лев-Толстовский район через Липецк? Если его автомобиль остановит патруль ДПС, его оштрафуют? А если житель Липецка зарегистрирован в Тербунах, ему понадобится цифровой пропуск? Как быть тем, кто зарегистрирован в одном населенном пункте, а живет в другом?

Мы попросили ответить на эти вопросы начальника управления информатизации Липецкой области Станислава Корниенко.

- Мы понимаем, что через Липецк и Задонск проезжает много транзитного транспорта. Никто транзитный транспорт для проверки пропусков останавливать не будет. Однако если водитель решит заехать по пути в магазин на территории, где введены цифровые пропуска, ему нужно будет получить пропуск, позвонив в ЕДС по телефону: 8-800-450-48-58.

Система выдает пропуска всем гражданам Российской Федерации, которым нужно посещать города пропускного режима, не зависимо от того, где прописан человек: в Тербунах, Воронеже или Москве. Если такому человеку нужно переместиться по Липецку, он должен позвонить в ЕДС и получить пропуск. Никаких различий между жителями субъектов РФ мы не сделали. Для получения пропуска не важно, где прописан человек. Единственная ситуация, когда могут возникнуть вопросы - если он выйдет на улицу без оформления пропуска вынести мусор или выгулять домашнего питомца. Но даже в этом случае, сотруднику полиции достаточно будет убедиться, что он действительно проживает по новому адресу и не нарушает социальную дистанцию самоизоляции в полтора-два метра, - ответил Станислав Корниенко.
44 4309
#коронавирус #цифровой пропуск
2

Комментарии (46)

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Маша

1 секунду назад
Да согласна внизу с комментом данные паспортов собирают для галочек в Конституции новой кто не придёт отметят за них
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Читатель

33 секунды назад
По видом любой "эпидемии" в рф можно творить беспредел, положив болт на конституцию и права граждан. Главное для них - штрафы, а не здоровье жителей.
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Гниющая ты падаль !

2 минуты назад
Перри Мейсон мне насрать на твоих пиндосов и шмандер , падаль ты провластная , ты гниющая падаль , смердящая падаль провластная , продолжай гнить дальше ! Что с кодами что без кодов !
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Читатель

4 минуты назад
Как хорошо людям мозги засрали всё-таки. Не смотрите зомбоящик, особенно, россия-1 и ко. Вирусняк не основная причина, почему такие антинародные меры принимаются.
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Перри Мейсон

9 минут назад
Гниющая ты падаль !, матчасть, падаль пиндосская, бандеровская тварь))))
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Гниющая ты падаль !

10 минут назад
Перри Мейсон 15 минут назад 123, а статья 55 пункт. 3? падаль ты провластная как коды и эти статьи связаны а тварь ?
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Перри Мейсон

11 минут назад
Вопрос, учи матчасть, падаль пиндосская
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Вопрос

13 минут назад
Перри Мейсон 15 минут назад 123, а статья 55 пункт. 3? падаль ты провластная как коды и эти статьи связаны а тварь ?
ответить

Boss

20 минут назад
Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru
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Гость

24 минуты назад
Обсервацию, модератор коверкуют слова.
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