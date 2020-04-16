Общество
29 минут назад
В Липецке запустили челлендж чистоты
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Жителям региона предлагают снять на видео домашнюю уборку. Записи объединят в большой ролик.
В Липецке придумали рецепт от скуки для тех, кто находится на самоизоляции. Горожанам предлагают участие в челлендже чистоты. Принять вызов просто: нужно записать на видео домашнюю уборку.
- Первое, что следует сделать, пока есть тонна свободного времени - навести чистоту в доме! – уверены в ГДМ «Октябрь», где придумали челлендж. - В качестве решающего аргумента выступает Чистый четверг (если кому-то всё ещё недостаточно причин пропылесосить квартиру и вытереть пыль)! Мы уже привели свои комнаты в порядок, присоединяйся и ты!
Для участия в челлендже нужно прислать видео в группу ГДМ «Октябрь». Организаторы онлайн-эстафеты планируют в конце недели создать большой видеоотчет об акции. ⠀
Фото: side3.no
- Первое, что следует сделать, пока есть тонна свободного времени - навести чистоту в доме! – уверены в ГДМ «Октябрь», где придумали челлендж. - В качестве решающего аргумента выступает Чистый четверг (если кому-то всё ещё недостаточно причин пропылесосить квартиру и вытереть пыль)! Мы уже привели свои комнаты в порядок, присоединяйся и ты!
Для участия в челлендже нужно прислать видео в группу ГДМ «Октябрь». Организаторы онлайн-эстафеты планируют в конце недели создать большой видеоотчет об акции. ⠀
Фото: side3.no
4 537
Запустите
Марко Крыссо
Родивил Олегов
ага