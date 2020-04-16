Общество

29 минут назад

В Липецке запустили челлендж чистоты

4 537
#челлендж #сидимдома
В Липецке запустили челлендж чистоты

Жителям региона предлагают снять на видео домашнюю уборку. Записи  объединят в большой ролик.

В Липецке придумали рецепт от скуки для тех, кто находится на самоизоляции. Горожанам предлагают участие в челлендже чистоты. Принять вызов просто: нужно записать на видео домашнюю уборку.

- Первое, что следует сделать, пока есть тонна свободного времени - навести чистоту в доме! – уверены в ГДМ «Октябрь», где придумали челлендж. - В качестве решающего аргумента выступает Чистый четверг (если кому-то всё ещё недостаточно причин пропылесосить квартиру и вытереть пыль)! Мы уже привели свои комнаты в порядок, присоединяйся и ты!


Для участия в челлендже нужно прислать видео в группу ГДМ «Октябрь». Организаторы онлайн-эстафеты планируют в конце недели создать большой видеоотчет об акции. ⠀


Фото: side3.no
4 537
#челлендж #сидимдома

Комментарии (4)

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Запустите

1 минуту назад
Челендж - "включи мозги"
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Марко Крыссо

10 минут назад
Демин может запустить только челлендж толстоты
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Родивил Олегов

12 минут назад
Когда же все эти клоуны уже от коронки откинутся(((( походу пора и интернет отключать населению
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ага

17 минут назад
ГДМ «Октябрь» от Аксенова никогда не отмоете Октябрь , из дерьма это существо было сделано !
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