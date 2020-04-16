На «Рубежах воинской доблести» в Липецкой области продолжается установка стел

Памятный знак-стелу устанавливают на въезде в Озерки

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terbuny.org

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы на рубеже воинской славы «Тербунский рубеж» села Озерки идет установка стелы, сообщают в администрации района.Тербунский район в годы войны стал ареной ожесточенных боев и слова «земля полита кровью» для тербунцев это не просто слова, а жестокая реальность. Район стал точкой пересечения Брянского и Воронежского фронтов. 207 дней территория была разделена на две части: одну контролировали советские войска, другую оккупировали немцы. В 1942-м близ села Озерки состоялось масштабное танковое сражение, которое называют «малой Прохоровкой». Тогда в бою сошлись почти 350 единиц боевой техники. Здесь погибло более 27 тысяч советских воинов.Событиям тех лет и посвящен мемориальный комплекс «Тербунский рубеж».Идея создания на этом месте военной панорамы возникла после того, как неподалеку были подняты остатки советского истребителя ЛАГГ-3 из реки Кобылья Снова. Установлено имя летчика: Иван Иванович Симкин, уроженец Москвы, воевавший в 508-м авиаполку 205-й стрелковой дивизии. Винт от этого самолета вмонтирован в кирпичную кладку памятного знака.Торжественное открытие мемориального комплекса состоялось 9 мая 2014 года.20 апреля 2017 года Постановлением Липецкого областного Совета депутатов было принято решение присвоить участку местности «Тербунский рубеж» почетное звание Липецкой области «Рубеж воинской доблести».Этой весной стелы рубежей воинской доблести устанавливают в четырех населенных пунктах трех районов – Тербунском, Воловском и Долгоруковском.В 2015 году областной совет депутатов принял постановление о присвоении населенным пунктам, где шли бои званий – населенный пункт воинской доблести и рубеж воинской доблести. Звания населенный пункт воинской доблести присвоены селам Волово и Ломигоры Воловского района, селу Стрелец Долгоруковского района и рубежом воинской доблести стало село Озёрки.Работы по возведению стел ведутся сейчас во всех четырех населенных пунктах. Эскиз памятных знаков разработали скульптор, член Союза художников России Андрей Сулин и заместитель председателя Липецкой организации Союза архитекторов России Юрий Ефремов. Работы завершатся 1 мая.