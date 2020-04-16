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44 минуты назад

Липчанин промышлял кражами в магазинах городов Черноземья

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#кража
Липчанин промышлял кражами в магазинах городов Черноземья

Попался воришка в Тамбовской области

Сотрудниками уголовного розыска мичуринской полиции выявлено, что на ул.Красной в продуктовом супермаркете 36 летний житель Липецкой области с прилавка похитил алкогольную продукцию и продукты питания на общую сумму около 4 тысяч рублей.

При выяснении обстоятельств совершения преступления, было также установлено, что мужчина совершил ряд аналогичных преступлений на территориях Липецкой и Воронежской областей.

Подозреваемый был опрошен, получены признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в УМВД России по Тамбовской области.
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#кража

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