Происшествия

56 минут назад

В Липецке минивэн снес пешехода на «зебре»

4 1573
#авария #ДТП
1

Мужчина шел через дорогу на разрешающий сигнал светофора.

15 апреля около 21:00 на пешеходном переходе у перекрестка улиц Звездной и Космонавтов минивэн сбил пешехода. Момент аварии записала камера наблюдения. Из видео понятно, что пешеход переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, а сбивший его автобус не успел затормозить перед «зеброй».


Как сообщают очевидцы ДТП, пешеход получил травму головы. Его госпитализировали.
4 1573
#авария #ДТП
1

Комментарии (4)

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Олег

1 минуту назад
Дорога была сырая
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бабушке на лавочке:

11 минут назад
Нищий, ..откуда знаешь что они нарушали ?
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Роман

34 минуты назад
Вроде и ехал не быстро, а оснановиться не смог. Жаль обоих. Не дай Бог никому в такой ситуации оказаться!
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Нищий

45 минут назад
Нех....я, режим нарушать.
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