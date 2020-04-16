Происшествия
56 минут назад
В Липецке минивэн снес пешехода на «зебре»
Мужчина шел через дорогу на разрешающий сигнал светофора.
15 апреля около 21:00 на пешеходном переходе у перекрестка улиц Звездной и Космонавтов минивэн сбил пешехода. Момент аварии записала камера наблюдения. Из видео понятно, что пешеход переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, а сбивший его автобус не успел затормозить перед «зеброй».
Как сообщают очевидцы ДТП, пешеход получил травму головы. Его госпитализировали.
Как сообщают очевидцы ДТП, пешеход получил травму головы. Его госпитализировали.
Олег
бабушке на лавочке:
Роман
Нищий