В Липецке минивэн снес пешехода на «зебре»

Мужчина шел через дорогу на разрешающий сигнал светофора.

15 апреля около 21:00 на пешеходном переходе у перекрестка улиц Звездной и Космонавтов минивэн сбил пешехода. Момент аварии записала камера наблюдения. Из видео понятно, что пешеход переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, а сбивший его автобус не успел затормозить перед «зеброй».





Как сообщают очевидцы ДТП, пешеход получил травму головы. Его госпитализировали.