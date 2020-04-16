Общество
сегодня, 08:48
Вместо Георгиевской ленточки – картинка в Instagram
В условиях пандемии принято решение провести патриотическую акцию не на улицах, а в соцсетях.
С 23 апреля по 9 мая 2020 года на территории Липецкой области стартует Всероссийская онлайн-акция «Георгиевская ленточка».
- Любой житель Липецкой области может принять участие в онлайн-акции в социальных сетях . Для участия в онлайн-акции необходимо разместить в личном аккаунте в социальных сетях единую картинку с хэштегами: #ГеоргиевскаяЛенточка, #патриотцентр48, #ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила, #ЯПомнюЯГоржусь, - сообщает “Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области"
Георгиевская ленточка не является геральдическим символом. Это символическая лента, реплика традиционного биколора Георгиевской ленты. Это символ не сломленного духом народа, который боролся, победил фашизм в Великой Отечественной войне. Этот символ – выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году, уверены в центре патриотического воспитания.
- Любой житель Липецкой области может принять участие в онлайн-акции в социальных сетях . Для участия в онлайн-акции необходимо разместить в личном аккаунте в социальных сетях единую картинку с хэштегами: #ГеоргиевскаяЛенточка, #патриотцентр48, #ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила, #ЯПомнюЯГоржусь, - сообщает “Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области"
Георгиевская ленточка не является геральдическим символом. Это символическая лента, реплика традиционного биколора Георгиевской ленты. Это символ не сломленного духом народа, который боролся, победил фашизм в Великой Отечественной войне. Этот символ – выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году, уверены в центре патриотического воспитания.
Какое отношение имеет нынешняя
Сталин был прав
вы правы
временное правительство
Ты идиот.
Чиполлино
Сергей В.
ghost
артековец
в СССР такого не было