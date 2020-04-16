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Вместо Георгиевской ленточки – картинка в Instagram

18 414
#акция #9 мая
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Вместо Георгиевской ленточки – картинка в Instagram

В условиях пандемии принято решение провести патриотическую акцию не на улицах, а в соцсетях.

С 23 апреля по 9 мая 2020 года на территории Липецкой области стартует Всероссийская онлайн-акция «Георгиевская ленточка».

- Любой житель Липецкой области может принять участие в онлайн-акции в социальных сетях . Для участия в онлайн-акции необходимо разместить в личном аккаунте в социальных сетях единую картинку с хэштегами: #ГеоргиевскаяЛенточка, #патриотцентр48, #ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила, #ЯПомнюЯГоржусь, - сообщает “Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области"

Георгиевская ленточка не является геральдическим символом. Это символическая лента, реплика традиционного биколора Георгиевской ленты. Это символ не сломленного духом народа, который боролся, победил фашизм в Великой Отечественной войне. Этот символ – выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году, уверены в центре патриотического воспитания.

18 414
#акция #9 мая
1

Комментарии (18)

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Какое отношение имеет нынешняя

2 минуты назад
путинская рассеяла к Победе советского народа над нацисткой Германии. И символом Победы является- Красное Знамя, в не георгиевская лента. В СССР была гвардейская ленточка, а не георгиевская. Это путиноиды придумали в пику советских символов Победы.
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Сталин был прав

14 минут назад
сегодня все ворье в ГУЛАГе не поместится.
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вы правы

15 минут назад
Ты идиот., ..СССР возродил страну от сталинградской щебенки до сверхоазвитой индустриальной державы ,конкуртрлвавшей только с США в которых войны не было.а ворье ,разрушавшее СССР против воли народа деградировали вторую экономику мира до колониально сырьевого придатка.
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временное правительство

20 минут назад
жертв ЕГ пугают байками "про СССР".при социализме даже байки про этот режим придумывать не надо будет - преступлений на три Нюренберга хватит.
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Ты идиот.

20 минут назад
Туса, Всё чем можно гордится сделано в СССР- победа над нацисткой Германией, первый полёт человека в космос, ликвидационной неграмотности, создание промышленности и ракетно- ядерного щита, создание лучшей медицины. Путинская же власть умеет исключительно воровать и разрушать. Посмотри как она медицину за 39 лет до уровня плинтуса довела.
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Чиполлино

24 минуты назад
Символом Победы является Красное знамя. Кстати цвет ленточки на ордене Славы и медали за Победу над Германией отличается от георгиевской ленточки. И уж точно не уместен в День Победы-триколор, так как под ним воевали на стороне немцев власовцы и казаки Краснова. Как то так.
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Сергей В.

24 минуты назад
артековец, ..эти жертвы ЕГ считают что СССР существовал до 37г.))
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ghost

26 минут назад
#РУсь-печенеги - можем повторить
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артековец

26 минут назад
Туса, ..вы сидели с криминалом в ГУЛАГе? мы знали только пионерлагеря и лучьшую жизнь как сегодня.
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в СССР такого не было

28 минут назад
Ленин, ..наши деды воевали против таких режимов.
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