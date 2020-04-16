Общество

сегодня, 08:32

Яйца дорожают, гречку «лихорадит»

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#цены #продукты #мониторинг
Яйца дорожают, гречку «лихорадит»

Специалисты ежедневно проверяют цены в магазинах. Изо дня в день ценники меняют то в большую, то в меньшую сторону.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области 15 апреля провели мониторинг цен на социально значимые продукты в магазинах регионального центра. Всего за день поменялась стоимость порядка десятка позиций.

Специалисты управления отмечают колебание цен на гречку. 13 апреля килограмм крупы стоил 49 рублей 88 копеек, 14 апреля гречку предлагали за 56 рублей и 24 копейки, а вчера минимальная розничная цена составила 46 рублей и 65 копеек. Отмечается снижение стоимости капусты – с 15 рублей 99 копеек до 14 рублей 69 копеек за килограмм, репчатого лука – с 37 рублей 50 копеек до 28 рублей 90 копеек, моркови – с 18 рублей 99 копеек до 14 рублей 79 копеек. Также подешевели молоко жирностью 2,5% и подсолнечное масло: минимальные розничные цены 29 рублей 43 копейки и 49 рублей и 10 копеек, соответственно.

Вместе с этим подорожали яйца и свежие огурцы. Десяток яиц первой категории стоит 52 рубля 95 копеек (ранее – 51 рубль 90 копеек), килограмм огурцов – 49 рублей 99 копеек (ранее – 39 рублей 99 копеек).
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#цены #продукты #мониторинг

Комментарии (14)

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Как гость
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все хорошо, прекрасная маркиза !

6 минут назад
режим через СМИ должен вести убаюкивающую пропаганду
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гость

13 минут назад
где у Вас молоко по 29 руб. 43 копейки? Лебедянь 0,9 л в среднем 50-60 руб. Огурцы в Пятерочке 109 руб., лук 40 руб. Сегодня забыли написать про макароны за 4,9 руб. Выкладывайте фото своих суперцен, авторы. Хорошо бы Вас за дезинформацию населения взгрели
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Злодей

15 минут назад
Храмы,твари,ублюдки!!!!!!! Прекратите издеваться над народом. Нет таких цен.
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гостья

15 минут назад
даже на рынке яйца по 57 были, а огурцы по 80. Где вы то такие цены видите?
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гость

27 минут назад
Государство,только контролирует нас....когда и куда пошли и пойдем...а резкие скпчки цен на продукты питания,улуги....им не надо.Вот и вся забота@Люди,сидят без денег,без работы....,а цены каждый день растут....
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Гомть

30 минут назад
Хватит бесить народ сидят они мониторят что сегодня подорожало хамы
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гость из Питера

30 минут назад
хорошее не может длиться вечно, А сейчас 50 копеек,по тем деньгам.
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гость

32 минуты назад
Яйца всегда перед пасхой дорожают.
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Житель

37 минут назад
Откуда такие цены,яйца в магните от 70 рублей и выше,огурцы больше 100 рублей,специально что-ли бесите.Вы же кричите можно только в ближайший магазин.Прямо сейчас пойду и сфоткаю цены,как с другой планеты вещание,где все хорошо и дешево.Или действительно считаете что людям только кажется что все дорожает,в глазах у нас двоится! Безсовестные!
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медаль

47 минут назад
Зачем вы пишите чушь, для кого ??????? Все ходят в магазины и видят совершенно другие завышенные цены , Благодетели Совершенно не смотрите за ценами проверяющие Перестали покупать имбирь , торгаши сами стали ее снижать , но не как было но дешевле . но это не ваша заслуга его покупать перестали Саша бы была . если бы цена вернулась к прежней стоимости
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