Яйца дорожают, гречку «лихорадит»

Специалисты ежедневно проверяют цены в магазинах. Изо дня в день ценники меняют то в большую, то в меньшую сторону.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области 15 апреля провели мониторинг цен на социально значимые продукты в магазинах регионального центра. Всего за день поменялась стоимость порядка десятка позиций.



Специалисты управления отмечают колебание цен на гречку. 13 апреля килограмм крупы стоил 49 рублей 88 копеек, 14 апреля гречку предлагали за 56 рублей и 24 копейки, а вчера минимальная розничная цена составила 46 рублей и 65 копеек. Отмечается снижение стоимости капусты – с 15 рублей 99 копеек до 14 рублей 69 копеек за килограмм, репчатого лука – с 37 рублей 50 копеек до 28 рублей 90 копеек, моркови – с 18 рублей 99 копеек до 14 рублей 79 копеек. Также подешевели молоко жирностью 2,5% и подсолнечное масло: минимальные розничные цены 29 рублей 43 копейки и 49 рублей и 10 копеек, соответственно.



Вместе с этим подорожали яйца и свежие огурцы. Десяток яиц первой категории стоит 52 рубля 95 копеек (ранее – 51 рубль 90 копеек), килограмм огурцов – 49 рублей 99 копеек (ранее – 39 рублей 99 копеек).

