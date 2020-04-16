Общество

9 минут назад

Местный закон позволит штрафовать липчан за нарушение самоизоляции

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#коронавирус #КоАП Липецкой области
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Местный закон позволит штрафовать липчан за нарушение самоизоляции

В КоАП Липецкой области предложено ввести новую статью.

Завтра состоится уже вторая по счету внеочередная сессия областного Совета с одним вопросом повестки дня: парламентариям предстоит согласиться или отказаться ввести в региональный Кодекс об административных правонарушениях новую статью - 8.6 («Неисполнение требований нормативного правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения и развития чрезвычайных ситуаций»)

Изменить КоАП Липецкой области предложил глава региона Игорь Артамонов. Новая статья предполагает штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции на 1-4 тысячи рублей, должностных лиц - на 10-40 тысяч, юридических лиц - на 10-300 тысяч рублей. Составлять протоколы о нарушениях будут должностные лица органов местного самоуправления. Рассматривать их будут мировые суды.

Законопроект получил положительные отзывы правового управления областного Совета, областной прокуратуры и областного управления Минюста РФ.

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Примечательно, что в Кодексе об административных правонарушениях РФ также недавно появилась «коронавирусная» статья 20.6.1 - «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Ее санкции будут покруче липецких. Так, нарушение федерального КоАПа влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

С завтрашнего дня, напомним, в Липецке, Задонске Чаплыгине и Ельце вводится пропускной режим. Соответствующее постановление подписал глава региона. В зависимости от целей выходя из дома цифровой пропуск действует от одного до шести часов. Цифровой пропуск для выхода на улицу не понадобится в трех случаях: для выноса бытового мусора, для выгула собаки и для сотрудников официально работающих в период самоизоляции предприятий и организаций.
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#коронавирус #КоАП Липецкой области
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