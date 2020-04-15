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42 минуты назад

Россияне рассказали о готовности больше работать после конца самоизоляции

3 336
#самоизоляция

Большинство россиян готовы больше работать после окончания режима самоизоляции, чтобы наверстать упущенное. Об этом говорят данные исследования сервиса Superjob. 

Как сообщают «Известия», почти половина опрошенных согласны на шестидневную рабочую неделю, а трудиться в майские и январские каникулы готовы две трети респондентов. 

Больше всего готовых работать среди людей моложе 25 лет — 65% из них готовы к шестому рабочему дню. Также выше среднего этот показатель среди граждан старше 45 лет — к шестидневке среди них готовы 57%. 

Также 64% респондентов отметили, что готовы в случае необходимости отказаться от майских и январских праздников с сохранением выходных 1 и 9 мая, а также 1 и 7 января. 

Однако эксперты отметили, что данный трудовой порыв может оказаться бесполезным, если спрос не товары и услуги не восстановится. 

Опрос проводился с 6 по 13 апреля, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек, которые работают по пятидневному графику. 
 
3 336
#самоизоляция

Комментарии (3)

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Флора

11 минут назад
Интересно кого спрашивали? Наверно ходили по квартирам и проводили опрос. Смех, да и только. Особенно готовы работать без выходных те, у кого семья. Им же не нужно уделять время детям.
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2

17 минут назад
Работать в черную и никаких налогов госу-ву!
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Гость_1

32 минуты назад
Нам хлеба не надо - работу давай. Где-то это уже слышали. И всё также по ушам лапшу развешивают, что люди хотят работать. Хотят зарабатывать а не работать.
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