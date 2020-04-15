42 минуты назад
Россияне рассказали о готовности больше работать после конца самоизоляции
Большинство россиян готовы больше работать после окончания режима самоизоляции, чтобы наверстать упущенное. Об этом говорят данные исследования сервиса Superjob.
Больше всего готовых работать среди людей моложе 25 лет — 65% из них готовы к шестому рабочему дню. Также выше среднего этот показатель среди граждан старше 45 лет — к шестидневке среди них готовы 57%.
Также 64% респондентов отметили, что готовы в случае необходимости отказаться от майских и январских праздников с сохранением выходных 1 и 9 мая, а также 1 и 7 января.
Однако эксперты отметили, что данный трудовой порыв может оказаться бесполезным, если спрос не товары и услуги не восстановится.
Опрос проводился с 6 по 13 апреля, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек, которые работают по пятидневному графику.
Флора
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