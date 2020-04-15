Происшествия

сегодня, 17:44

На окружной трассе крупное ДТП: грузовик смял «ВАЗ», повреждены еще два автомобиля

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#авария #ДТП
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На окружной трассе крупное ДТП: грузовик смял «ВАЗ», повреждены еще два автомобиля

Водителя и пассажира «ВАЗа» вырезали из смятого салона спасатели.

Сегодня днем в Липецке на окружной трассе неподалеку от мусорного полигона «Венера»  произошло массовое ДТП.

Водитель грузовика «Скания» не успел остановится перед пробкой и многотонная машина врезалась в «ВАЗ-2199». Тот в свою очередь ударился в «Форд», который врезался в «ГАЗель». «ВАЗ», оказавшийся между грузовиком и «Фордом», смяло едва ли не в лепешку, однако водитель и пассажир автомобиля выжили. Из салона изуродованной машины их освободили спасатели. Оба переданы врачам «скорой».

Водителя «Форда» от травм уберегли подушки безопасности. 

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После аварии пробка, в которой стояли автомобили, расширилась в обоих направлениях. В городе она начинается от лебедянского виадука.  
24 4715
#авария #ДТП
4

Комментарии (24)

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вв

3 минуты назад
..вообще то многие знают что в ней проблемы с тормазами ....да и болтать по телеф ...когда за рулем не надо ....
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Андрей

6 минут назад
В R-1 работают по 14 часов в день без выходных, у половины водителей армянские права по которым в России они не имеют управлять грузовиком
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Бим

10 минут назад
Контролируемая деформация кузова для уменьшения энергии удара. Авто всмятку - пассажиры живы. ВАЗ - сила
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Я ПЛЕВАЛ НА ЗАКОН!!!

16 минут назад
Пипецк, Фуры встанут, ты в собственном дерьме захлебнешься!!!
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пацан

18 минут назад
Жигу жалко,не гнилая вроде,с европанелью!
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Пипецк

22 минуты назад
Фуры просто обнаглели , летают как угарелые!
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одним словом

32 минуты назад
Еврохлам
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Ещё чуть

43 минуты назад
и в лепешку
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Водитель

46 минут назад
Какой режим? Если пробка
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С Сокола

48 минут назад
Это вилы, хорошо что живы! Вообще то раньше они же хорощо делали авто, вытягивали и шпаклевали ведрами шпаклевки!
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