На окружной трассе крупное ДТП: грузовик смял «ВАЗ», повреждены еще два автомобиля

Водителя и пассажира «ВАЗа» вырезали из смятого салона спасатели.



Сегодня днем в Липецке на окружной трассе неподалеку от мусорного полигона «Венера» произошло массовое ДТП.Водитель грузовика «Скания» не успел остановится перед пробкой и многотонная машина врезалась в «ВАЗ-2199». Тот в свою очередь ударился в «Форд», который врезался в «ГАЗель». «ВАЗ», оказавшийся между грузовиком и «Фордом», смяло едва ли не в лепешку, однако водитель и пассажир автомобиля выжили. Из салона изуродованной машины их освободили спасатели. Оба переданы врачам «скорой».Водителя «Форда» от травм уберегли подушки безопасности.После аварии пробка, в которой стояли автомобили, расширилась в обоих направлениях. В городе она начинается от лебедянского виадука.