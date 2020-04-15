Происшествия
сегодня, 17:44
На окружной трассе крупное ДТП: грузовик смял «ВАЗ», повреждены еще два автомобиля
Водителя и пассажира «ВАЗа» вырезали из смятого салона спасатели.
Сегодня днем в Липецке на окружной трассе неподалеку от мусорного полигона «Венера» произошло массовое ДТП.
Водитель грузовика «Скания» не успел остановится перед пробкой и многотонная машина врезалась в «ВАЗ-2199». Тот в свою очередь ударился в «Форд», который врезался в «ГАЗель». «ВАЗ», оказавшийся между грузовиком и «Фордом», смяло едва ли не в лепешку, однако водитель и пассажир автомобиля выжили. Из салона изуродованной машины их освободили спасатели. Оба переданы врачам «скорой».
Водителя «Форда» от травм уберегли подушки безопасности.
После аварии пробка, в которой стояли автомобили, расширилась в обоих направлениях. В городе она начинается от лебедянского виадука.
Водитель грузовика «Скания» не успел остановится перед пробкой и многотонная машина врезалась в «ВАЗ-2199». Тот в свою очередь ударился в «Форд», который врезался в «ГАЗель». «ВАЗ», оказавшийся между грузовиком и «Фордом», смяло едва ли не в лепешку, однако водитель и пассажир автомобиля выжили. Из салона изуродованной машины их освободили спасатели. Оба переданы врачам «скорой».
Водителя «Форда» от травм уберегли подушки безопасности.
После аварии пробка, в которой стояли автомобили, расширилась в обоих направлениях. В городе она начинается от лебедянского виадука.
вв
Андрей
Бим
Я ПЛЕВАЛ НА ЗАКОН!!!
пацан
Пипецк
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С Сокола