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53 минуты назад
Липецкая вечЁрка: 11 положительных тестов, видео из больницы и нападение собаки
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 15 апреля.
Липчане продолжают следить за хрониками коронавируса. Сегодня самой популярной оказалась новость про то, что коронавирусная инфекция подтвердилась сразу у 11 человек. Большое число выявленных случаев за сутки связано с одновременным поступлением результатов анализов. Всего с момента начала эпидемии в Липецкой области выявлены 85 случаев заражения коронавирусом. Число вылечившихся от коронавируса липчан сегодня достигло 22 человек.
Врачи инфекционной больницы решили показать, как они работают с пациентами с COVID-19. Впервые в Липецке опубликованы кадры из областной инфекционной больницы, где врачи сейчас спасают жизни и здоровье заразившихся коронавирусом. На видео, снятом самими врачами, показано, как доктора облачаются в похожие на скафандры специальные защитные костюмы, работают с пациентами и т.д. Ролик показывает и нелёгкий труд, и защиту находящихся на передовой в борьбе с пандемией врачей, и характер работы в эти дни людей в белых халатах. Докторам сейчас непросто, но они продолжают делать всё возможное для борьбы с заразой.
Между прочим, сегодня суд вынес семерым липчанам предупреждения за нарушение режима самоизоляции. Все семеро без уважительных причин покинули места своего проживания, были задержаны сотрудниками полиции, на них составлены административные протоколы и переданы в суд для рассмотрения по существу. Напомним, режим самоизоляции введен в Липецкой области 1 апреля и продлен по 30 апреля. С 15 апреля в Задонске, с 17-го в Липецке, Ельце и Чаплыгине вводится пропускной режим.
Кстати, о пропусках. Систему только обкатывают, а жалобы уже есть. Сегодня в одно из областных социальных учреждений обратилась жительница Липецка, которая должна трижды в день посещать больную мать, нуждающуюся в постоянном бытовом и медицинском уходе. « Как быть с третьим разом посещения больного человека, не знаю. Не уверен, что это рекомендации медиков. Если человек настолько нуждается в уходе, следует рассмотреть возможность совместного с ним проживания на период режима самоизоляции. Иначе получается, что три раза в день заразу с улицы и из общественного транспорта эта липчанка несет в дом своей матери», считает начальник управления информатизации Станислав Корниенко.
Более сотни комментариев читатели оставили под сообщением о нападении собаки «Хозяйка собаки оставила меня истекать кровью, даже «скорую» не вызвала!». «28 марта я вышла в магазин из подъезда дома на улице Первомайской. Во дворе соседнего дома, №45 по Советской, на детской площадке женщина выгуливала далматина без поводка и намордника». Так начинается история происшествия, случившегося с жительницей Липецка Ириной Антиповой. Поход в магазин обернулся для липчанки травмами и серией уколов от бешенства. Помимо физических травм, Ирину беспокоит равнодушие владелицы агрессивного пса.
Врачи инфекционной больницы решили показать, как они работают с пациентами с COVID-19. Впервые в Липецке опубликованы кадры из областной инфекционной больницы, где врачи сейчас спасают жизни и здоровье заразившихся коронавирусом. На видео, снятом самими врачами, показано, как доктора облачаются в похожие на скафандры специальные защитные костюмы, работают с пациентами и т.д. Ролик показывает и нелёгкий труд, и защиту находящихся на передовой в борьбе с пандемией врачей, и характер работы в эти дни людей в белых халатах. Докторам сейчас непросто, но они продолжают делать всё возможное для борьбы с заразой.
Между прочим, сегодня суд вынес семерым липчанам предупреждения за нарушение режима самоизоляции. Все семеро без уважительных причин покинули места своего проживания, были задержаны сотрудниками полиции, на них составлены административные протоколы и переданы в суд для рассмотрения по существу. Напомним, режим самоизоляции введен в Липецкой области 1 апреля и продлен по 30 апреля. С 15 апреля в Задонске, с 17-го в Липецке, Ельце и Чаплыгине вводится пропускной режим.
Кстати, о пропусках. Систему только обкатывают, а жалобы уже есть. Сегодня в одно из областных социальных учреждений обратилась жительница Липецка, которая должна трижды в день посещать больную мать, нуждающуюся в постоянном бытовом и медицинском уходе. « Как быть с третьим разом посещения больного человека, не знаю. Не уверен, что это рекомендации медиков. Если человек настолько нуждается в уходе, следует рассмотреть возможность совместного с ним проживания на период режима самоизоляции. Иначе получается, что три раза в день заразу с улицы и из общественного транспорта эта липчанка несет в дом своей матери», считает начальник управления информатизации Станислав Корниенко.
Более сотни комментариев читатели оставили под сообщением о нападении собаки «Хозяйка собаки оставила меня истекать кровью, даже «скорую» не вызвала!». «28 марта я вышла в магазин из подъезда дома на улице Первомайской. Во дворе соседнего дома, №45 по Советской, на детской площадке женщина выгуливала далматина без поводка и намордника». Так начинается история происшествия, случившегося с жительницей Липецка Ириной Антиповой. Поход в магазин обернулся для липчанки травмами и серией уколов от бешенства. Помимо физических травм, Ирину беспокоит равнодушие владелицы агрессивного пса.
Выздоровевший