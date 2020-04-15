Новости в instagram

53 минуты назад

Липецкая вечЁрка: 11 положительных тестов, видео из больницы и нападение собаки

1 1403
#вечёрка
Липецкая вечЁрка: 11 положительных тестов, видео из больницы и нападение собаки

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 15 апреля.

Липчане продолжают следить за хрониками коронавируса. Сегодня самой популярной оказалась новость про то, что коронавирусная инфекция подтвердилась сразу у 11 человек. Большое число выявленных случаев за сутки связано с одновременным поступлением результатов анализов. Всего с момента начала эпидемии в Липецкой области выявлены 85 случаев заражения коронавирусом. Число вылечившихся от коронавируса липчан сегодня достигло 22 человек.

Врачи инфекционной больницы решили показать, как они работают с пациентами с COVID-19. Впервые в Липецке опубликованы кадры из областной инфекционной больницы, где врачи сейчас спасают жизни и здоровье заразившихся коронавирусом. На видео, снятом самими врачами, показано, как доктора облачаются в похожие на скафандры специальные защитные костюмы, работают с пациентами и т.д. Ролик показывает и нелёгкий труд, и защиту находящихся на передовой в борьбе с пандемией врачей, и характер работы в эти дни людей в белых халатах. Докторам сейчас непросто, но они продолжают делать всё возможное для борьбы с заразой.

Между прочим, сегодня суд вынес семерым липчанам предупреждения за нарушение режима самоизоляции. Все семеро без уважительных причин покинули места своего проживания, были задержаны сотрудниками полиции, на них составлены административные протоколы и переданы в суд для рассмотрения по существу. Напомним, режим самоизоляции введен в Липецкой области 1 апреля и продлен по 30 апреля. С 15 апреля в Задонске, с 17-го в Липецке, Ельце и Чаплыгине вводится пропускной режим.

Кстати, о пропусках. Систему только обкатывают, а жалобы уже есть. Сегодня в одно из областных социальных учреждений обратилась жительница Липецка, которая должна трижды в день посещать больную мать, нуждающуюся в постоянном бытовом и медицинском уходе. « Как быть с третьим разом посещения больного человека, не знаю. Не уверен, что это рекомендации медиков. Если человек настолько нуждается в уходе, следует рассмотреть возможность совместного с ним проживания на период режима самоизоляции. Иначе получается, что три раза в день заразу с улицы и из общественного транспорта эта липчанка несет в дом своей матери», считает начальник управления информатизации Станислав Корниенко.

Более сотни комментариев читатели оставили под сообщением о нападении собаки «Хозяйка собаки оставила меня истекать кровью, даже «скорую» не вызвала!». «28 марта я вышла в магазин из подъезда дома на улице Первомайской. Во дворе соседнего дома, №45 по Советской, на детской площадке женщина выгуливала далматина без поводка и намордника». Так начинается история происшествия, случившегося с жительницей Липецка Ириной Антиповой. Поход в магазин обернулся для липчанки травмами и серией уколов от бешенства. Помимо физических травм, Ирину беспокоит равнодушие владелицы агрессивного пса.


1 1403
#вечёрка

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Выздоровевший

8 минут назад
Считаю правильным ставить в начале информации сведения о "выздоровевших". А уж потом мелким шрифтом про сотни заразившихся и умерших. Это будет оптимистично и в духе политики партии и правительства. Опять же - Артамонову и иже с ним можно и медальку на грудя повесить, а то глядишь и орденок. Да и населению спокойней. Дохнут, а сами не знают от чего. Типа - от смерти.
ответить

Еще в рубрике

Число вылечившихся от коронавируса липчан достигло 22 человек
#коронавирус
30
Число вылечившихся от коронавируса липчан достигло 22 человек

сегодня, 16:06

Общество
Коронавирусная инфекция подтвердилась сразу у 11 человек в Липецкой области
#коронавирус
88
Коронавирусная инфекция подтвердилась сразу у 11 человек в Липецкой области

сегодня, 10:47

Новости в instagram
Благодатный огонь не прилетит в Липецк
#пасха #благодатный огонь
75
Благодатный огонь не прилетит в Липецк

сегодня, 08:07

Общество
Липецкая вечЁрка: SMS-пропуск, тяжелые пациенты и досрочные каникулы
#вечёрка
93
Липецкая вечЁрка: SMS-пропуск, тяжелые пациенты и досрочные каникулы

вчера, 20:20

Новости в instagram
Цифровой пропуск для выхода из дома. Что надо знать?
#коронавирус
862
Цифровой пропуск для выхода из дома. Что надо знать?

вчера, 17:51

Общество
«От московской ситуации нас отделяют две-три недели»
#коронавирус
308
«От московской ситуации нас отделяют две-три недели»

вчера, 17:28

Новости в instagram