Молодой человек из Тульской области погиб в районе Станового в день своего рождения

Пьяная компания решила рвануть на машине в Геленджик.

В Становлянском районе возбуждено уголовное дело по факту ДТП, повлекшего смерть человека, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, 12 апреля двое друзей в городе Донском Тульской области отмечали день рождения одного из них и обильно «приняли на грудь». Празднование продолжилось в Новомосковске, куда приятели отправились на своем автомобиле.

Праздник набирал обороты, и следующим пунктом должен был стать курортный Геленджик на берегу Чёрного моря, куда друзья внезапно решили рвануть. Закончилось всё трагически: проезжая по территории Становлянского района на 361 км водитель не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего «КамАЗа» и сзади врезался в большетонный грузовик. В результате ДТП именинник скончался на месте.

Допрошенный водитель вину признал полностью.