Общество
47 минут назад
83 предприятия в регионе перепрофилировались на пошив масок
13 646
Минпромторг РФ поместил их во вкладку «Наши герои».
На официальном сайте Минпромторга России во вкалдке «Наши герои» появился перечень предприятий региона, которые оперативно перепрофилировались с различных видов деятельности на пошив одноразовых и многоразовых масок в период распространения коронавирусной инфекции.
Список липецких предприятий - один из самых обширных в регионе. В нем - 83 предприятия, занимающиеся промышленным пошивом, профессиональные ателье, так и небольшие предприниматели. Производители рассредоточены практически по всем районам области.
Список липецких предприятий - один из самых обширных в регионе. В нем - 83 предприятия, занимающиеся промышленным пошивом, профессиональные ателье, так и небольшие предприниматели. Производители рассредоточены практически по всем районам области.
13 646
Все больницы в городе Липецке
Житель
совкодрочерам
Девушка
Оденьте это убожество на Уваркину.
MASOK.NET
MASOK.NET
MASOK.NET
MASOK.NET
Все нормальные предприятия