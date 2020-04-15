83 предприятия в регионе перепрофилировались на пошив масок

Минпромторг РФ поместил их во вкладку «Наши герои».

На официальном сайте Минпромторга России во вкалдке «Наши герои» появился перечень предприятий региона, которые оперативно перепрофилировались с различных видов деятельности на пошив одноразовых и многоразовых масок в период распространения коронавирусной инфекции.Список липецких предприятий - один из самых обширных в регионе. В нем - 83 предприятия, занимающиеся промышленным пошивом, профессиональные ателье, так и небольшие предприниматели. Производители рассредоточены практически по всем районам области.