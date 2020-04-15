Общество

47 минут назад

83 предприятия в регионе перепрофилировались на пошив масок

13 646
#коронавирус #маски
83 предприятия в регионе перепрофилировались на пошив масок

Минпромторг РФ поместил их во вкладку «Наши герои».

На официальном сайте Минпромторга России во вкалдке «Наши герои» появился перечень предприятий региона, которые оперативно перепрофилировались с различных видов деятельности на пошив одноразовых и многоразовых масок в период распространения коронавирусной инфекции.

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Список липецких предприятий - один из самых обширных в регионе. В нем - 83 предприятия, занимающиеся промышленным пошивом, профессиональные ателье, так и небольшие предприниматели. Производители рассредоточены практически по всем районам области.
13 646
#коронавирус #маски

Комментарии (13)

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Все больницы в городе Липецке

44 секунды назад
совкодрочерам, построены при СССР. Путиноиды и едерасты за 30 лет могут только воровать и разрушать. Коммунистический Китай справился с короновирусом- Ухань открыли уже. А в США люди мрут как мухи. Потому что там- человек человеку волк. А у нас вообще дикий воровской капитализм. Всё угробили- промышленность , образование, медицину. Понял, ушлепок едерастовский. Иди дрочи на ботоксного царька.
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Житель

7 минут назад
А Элла Николаевна, шьёт или строчит?
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совкодрочерам

7 минут назад
ну что недоразвитые-список видите?А теперь теребонькайте на свой ссср-ООО и ИП-это типичные предприятия капитала,а ваши гос предприятиях ждут команды от обнулятора,и не факт,что они так же быстро начнут выпуск.И вот если не сунет сюда свою тупую рожу государство-как раз рынок сделает их дешевыми и до куя.Конкуренция называется.Но ведь вам же надо что бы они стоили 10коп!А вот тут не угодали!Цена будет зависеть и от спроса и от кол-ва производящих.Если вам это не нравится-ну носите пока те,которые у вас имеются )))) Разумеется,что они будут стоить денег,но лучше когда они есть,чем когда их нет.Нормальные люди просто не будут их покупать скажем по 100руб и такой "коммерсант" тупо прогорит с такими ценами.Вот это и есть преимущество рынка.Но вы же в любом случае будете недовольны,вам надо было позавчера и так,что бы за маску вам ещё приплатили.Это потому,что вы дауны.
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Девушка

16 минут назад
Скоро за прокладки возьмутся .
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Оденьте это убожество на Уваркину.

21 минуту назад
А то от её ботоксной рожи уже тошнит.
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MASOK.NET

25 минут назад
Что то вместо слова звёздочки выдает . Имеются ввиду xиpypгичeskiye maski
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MASOK.NET

27 минут назад
* маски
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MASOK.NET

28 минут назад
* * маски
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MASOK.NET

29 минут назад
Это хорошо , но надо наладить производство 3-4 слойных * масок . Они не сложны в производстве, просто нужны станки. Согласно исследованиям они способны задерживать до 80% частиц , респираторы для врачей пригодятся , класса ffp3 задерживает до 99% частиц
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Все нормальные предприятия

30 минут назад
в области убиты и обанкроченны путинской властью. Остались одни « сапожные « мастерские.
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