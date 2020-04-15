Экономика

56 минут назад

Игорь Артамонов: «А где «Индезит» и «Лимак»?

25 3592
#коронавирус
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Игорь Артамонов: «А где «Индезит» и «Лимак»?

Липецкий губернатор обратился к первому вице-премьеру правительства РФ с просьбой о включении ряда предприятий в федеральный перечень системообразующих.

Сегодня GOROD48 стало известно, что глава региона Игорь Артамонов обратил внимание федерального центра на то, что в составленный ранее Минэкономразвития перечень системообразующих организаций российской экономики не попали АО «Индезит Интернэшнл»и АО «Продовольственная компания «Лимак».

АО «Индезит Интернэшнл» выпускает треть всей российской «белой техники» под брендами Whirlpool, KitchenAid, Bauknecht, Hotpoint и Indesit. По объему экспорта АО «Индезит Интернешнл» в тройке лидеров среди компаний-экспортеров региона. Среднесписочная численность его работников превышает 2,5 тысячи человек. АО «Продовольственная компания «Лимак» выпускает хлебобулочные, мукомольные и макаронные изделий. В состав АО входят 8 хлебозаводов, Подгоренский мукомольный завод, макаронная фабрика. Кроме того, «Лимак» является крупным поставщиком муки и макаронных изделий в торговые сети как регионального, так и федерального уровня. Количество рабочих мест на предприятиях концерна - 2,5 тысячи человек.

Между тем разгорается скандал вокруг появления в России в перечне системообразующих организаций российской экономики крупнейшей букмекерской конторы «Фонбет» (ее выручка в 2018 году превысила 24 млрд рублей). Эта контора попала в число 646 предприятий, которым государство оказывает помощь в период борьбы с пандемией коронавируса и резкого падения цен на нефть. Впрочем, уже через несколько дней после публикации перечня «Фонбет» из него исчез.
25 3592
#коронавирус
1

Комментарии (25)

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Знаю одну

3 минуты назад
СКАЖИТЕ, Знаю одну-увар....ну !, Но та больше воруют из бюджета
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А в тюрьме

4 минуты назад
xx, Сейчас ужин- макароны !.
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СКАЖИТЕ

5 минут назад
А сколько проститутки в бюджет приносят прибыли.?
ответить

Да похоже!

5 минут назад
.., Бежать придётся представителям едреSSни
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xx

5 минут назад
Покупатель, а мне нравятся макароны лимак, вкус детства.
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По городу

6 минут назад
Валяется очень много покрышек , Покрышки могут загорется на площади соборной !, Если с понедельника не начнут работать предприятия малого бизнеса ! , Лысенький превратится в негра !
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..

8 минут назад
Рикитави, поля не перекрыли пока - беги.
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Рикитави

12 минут назад
У кого есть родня в Беларусии, на Украине, подскажите куда сбежать и сколько денег надо.
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Миротворец

13 минут назад
Где,где?...... его ни кто не выбирал , ты веришь в эти бумажки в урне? Это фикция
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Заваркина

17 минут назад
Про ТРИО незабудьте.
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