56 минут назад
Игорь Артамонов: «А где «Индезит» и «Лимак»?
Липецкий губернатор обратился к первому вице-премьеру правительства РФ с просьбой о включении ряда предприятий в федеральный перечень системообразующих.
АО «Индезит Интернэшнл» выпускает треть всей российской «белой техники» под брендами Whirlpool, KitchenAid, Bauknecht, Hotpoint и Indesit. По объему экспорта АО «Индезит Интернешнл» в тройке лидеров среди компаний-экспортеров региона. Среднесписочная численность его работников превышает 2,5 тысячи человек. АО «Продовольственная компания «Лимак» выпускает хлебобулочные, мукомольные и макаронные изделий. В состав АО входят 8 хлебозаводов, Подгоренский мукомольный завод, макаронная фабрика. Кроме того, «Лимак» является крупным поставщиком муки и макаронных изделий в торговые сети как регионального, так и федерального уровня. Количество рабочих мест на предприятиях концерна - 2,5 тысячи человек.
Между тем разгорается скандал вокруг появления в России в перечне системообразующих организаций российской экономики крупнейшей букмекерской конторы «Фонбет» (ее выручка в 2018 году превысила 24 млрд рублей). Эта контора попала в число 646 предприятий, которым государство оказывает помощь в период борьбы с пандемией коронавируса и резкого падения цен на нефть. Впрочем, уже через несколько дней после публикации перечня «Фонбет» из него исчез.
Знаю одну
А в тюрьме
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Да похоже!
xx
По городу
..
Рикитави
Миротворец
Заваркина