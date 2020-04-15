Игорь Артамонов: «А где «Индезит» и «Лимак»?

Липецкий губернатор обратился к первому вице-премьеру правительства РФ с просьбой о включении ряда предприятий в федеральный перечень системообразующих.

Сегодня GOROD48 стало известно, что глава региона Игорь Артамонов обратил внимание федерального центра на то, что в составленный ранее Минэкономразвития перечень системообразующих организаций российской экономики не попали АО «Индезит Интернэшнл»и АО «Продовольственная компания «Лимак».



АО «Индезит Интернэшнл» выпускает треть всей российской «белой техники» под брендами Whirlpool, KitchenAid, Bauknecht, Hotpoint и Indesit. По объему экспорта АО «Индезит Интернешнл» в тройке лидеров среди компаний-экспортеров региона. Среднесписочная численность его работников превышает 2,5 тысячи человек. АО «Продовольственная компания «Лимак» выпускает хлебобулочные, мукомольные и макаронные изделий. В состав АО входят 8 хлебозаводов, Подгоренский мукомольный завод, макаронная фабрика. Кроме того, «Лимак» является крупным поставщиком муки и макаронных изделий в торговые сети как регионального, так и федерального уровня. Количество рабочих мест на предприятиях концерна - 2,5 тысячи человек.



Между тем разгорается скандал вокруг появления в России в перечне системообразующих организаций российской экономики крупнейшей букмекерской конторы «Фонбет» (ее выручка в 2018 году превысила 24 млрд рублей). Эта контора попала в число 646 предприятий, которым государство оказывает помощь в период борьбы с пандемией коронавируса и резкого падения цен на нефть. Впрочем, уже через несколько дней после публикации перечня «Фонбет» из него исчез.