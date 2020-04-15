Убийца матери своего ребенка отправился в колонию

Женщина накануне отдала бывшему возлюбленному свои золотые украшения, чтобы тот оставил её в покое.

В Ельце вынесен приговор по громкому уголовному делу, связанному с убийством 43-летним местным жителем своей бывшей сожительницы. У пары остался совместно нажитый ребенок.

Как сообщили в СУ СК России по Липецкой области, рано утром 27 сентября 2019 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения пришёл к квартире бывшей сожительницы с целью возобновления отношений. Дождавшись её выхода из квартиры, на лестничной площадке 9-го этажа многоквартирного дома в микрорайоне Александровский в Ельце мужчина пытался вернуть свою бывшую пассию, но разговор не заладился. В ходе ссоры мужчина нанёс возлюбленной 4 удара ножом в грудную клетку. От полученных ранений 44-летняя женщина скончалась. Подсудимый с места преступления скрылся, выкинув по дороге орудие убийства.

Под подозрение сразу попал отец ребёнка потерпевшей женщины. Накануне, требуя возобновления отношений, он угрожал убийством бывшей сожительнице на ее месте работы. При свидетелях она отдала ему золотые украшения и просила оставить её в покое, сообщив о новом возлюбленном.

При задержании и предъявлении неопровержимых улик фигурант во всем признался. Показания он подтвердил при их проверке на месте преступления и сообщил о месте сокрытия орудия убийства. При осмотре крыши одного из кафе нож был обнаружен и признан вещественным доказательством.

По статье 105 УК РФ "Убийство" суд приговорил виновного к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.