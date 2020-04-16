Управляющая многоквартирными домами организация присоединилась к борьбе с коронавирусом

Распространение коронавируса COVID-19 в России подтолкнуло управляющие организации активно включиться в борьбу с инфекцией. ООО «Управляющая Организация «КиТ» - не исключение. Сотрудники управляющей организации ежедневно выходят на объекты повышенной опасности заражения, вооружившись необходимыми очищающими и антисептическими средствами.

Заместитель генерального директора ООО «Управляющая Организация «КиТ» Виталий Николаевич Гуманюк сообщил, что дезинфицирующие средства с целью обработки мест общего пользования были приобретены для всех находящихся под управлением организации многоквартирных домов города Липецка и города Грязи. Дезинфекцию мест общего пользования многоквартирных домов управляющая организация начала проводить с 23 марта силами своих сотрудников и с привлечением специализированных организаций. Обработка проводится на основе рекомендаций Государственной жилищной инспекции Липецкой области и Роспотребнадзора.

Сотрудники организации в соответствии с графиком проводят дополнительную уборку входных групп многоквартирных домов средствами на основе хлор активных соединений. Дезинфицируются ручки входных дверей, домофоны, перила, почтовые ящики - все места постоянного контакта. Также, два раза в неделю обработке моющими и хлорсодержащими средствами подвергаются поверхности на всех этажах: моются и дезинфицируются полы, стены, подоконники, лифты, лестничные площадки и марши. Все работы проводятся в рамках утверждённой жителями стоимости оплаты за содержание мест общего пользования дома и предпринятые дополнительные меры не повлекут увеличения оплаты. Дважды ООО «УО «КиТ» привлекало для обработки МКД специализированную организацию ООО «ЛипецкЭкоСтрой».

В уборке домов задействовано 32 работника организации - уборщицы, дворники. Все они проходят обязательный инструктаж и соблюдают меры индивидуальной защиты - оснащены масками, перчатками, антисептиками. Без внимания и обработки не остаётся ни один дом. Кроме того, организация ведет свой инстаграм в сети интернет, где ежедневно размещает отчеты о принятых мерах дезинфекции, уборки и обслуживания домов, иллюстрируя их соответствующими фотографиями.

Насколько опасно явление пандемии, в СМИ сказано уже достаточно. В один голос санитарные врачи заявляют о необходимости самоизоляции. Тем временем, на плечи управляющих организаций ложится еще один фронт работы - размещение информации профилактического содержания.

Управляющая организация «КиТ» подобные таблички и плакаты с озвученными профилактическими мерами по борьбе с распространением инфекции разместила в подъездах всех многоквартирных домов, а также на детских площадках.

- Мы ограждали детские площадки, чтобы обезопасить семьи с детьми от распространения опасного вируса, - прокомментировал ситуацию Виталий Гуманюк. - Установили таблички с предупреждающей информацией в местах потенциального скопления людей.

В период карантина управляющая компания убедительно просит жителей оставаться дома, чтобы избежать заражения коронавирусом и остановить распространение инфекции. Выходить на улицу рекомендуется только в случае крайней необходимости - купить продукты, медикаменты, выгулять собаку, стараясь при этом избегать контактов с другими людьми.

В предупреждающих табличках сказано: "Всем, кто недавно был за границей или в другом российском регионе, необходимо незамедлительно сообщать о своем возвращении в Липецкую область. Для этого позвоните по номерам: 8-800-450-48-48 или 112 сообщите о месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания. Соблюдайте режим самоизоляции."

Устанавливая информационные таблички, управляющая организация не просто предупреждает жителей о возможной угрозе здоровью, но призывает не подвергать опасности других людей, - родственников, соседей.

По словам Виталия Гуманюка, иногда и этих мер бывает недостаточно.

- Несознательность граждан заставляет работников коммунальных служб браться за карандаш и взывать к жильцам, стараясь затронуть струны их человечности.

Такое обращение «Город48» решили привести в полном объеме и без редакторской коррекции, поскольку в сложившейся ситуации пандемии люди с антисептиками в руках имеют громкое право голоса как борцы с опасным вирусом.

Пост об ответственности и понимании

Уважаемые жители многоквартирных домов, настало то время, в котором никто себя не представлял. К сожалению, с каждым днем мы начинаем все больше и больше боятся - соседи с подозрением теперь посматривают друг на друга и фотографируют несознательных граждан на детских площадках. Что будет дальше?.. Никто не может ответить на этот вопрос.

Но давайте не будем давать воли нашему взвинченному воображению, а просто сделаем всё, что от нас требуется. Спокойно и честно, как это делаем уже сейчас мы - работники управляющих организаций, поддерживая жизнеобеспечение наших «маленьких крепостей», наших квартир. Не хочется даже представлять, что будет, если обслуживающий персонал многоквартирных домов не будет должным образом их обслуживать и не сможет совершать планового ремонта и неотложного ремонта инженерных сетей, нагрузка на которые увеличилась многократно.

Ведь такого количества одновременного нахождения жильцов в домах не знавали ни Новый год, ни майские праздники. Так или иначе, соседи куда-то разъезжались. А теперь, когда все рядом, в одном доме, возросла нагрузка на водопровод, водоотведение, электросети и необходима частая дезинфекция мест общего пользования. Очевидно, что именно сейчас требуется повышенное внимание специалистов к содержанию общедомового имущества. Настали времена, когда работники ЖКХ обеспечивают не просто комфортное проживание, а ежедневно борются за пригодные и безопасные условия жизни для граждан. Именно для того, чтобы наши дома оставались нашими «крепостями», нам всем необходимо соблюдать простые правила пребывания в режиме самоизоляции:

- разумно использовать энергоресурсы;

- бережно относиться к общему имуществу дома;

- вовремя оплачивать квитанции, особенно за содержание жилья;

- с уважением относиться к работникам управляющих организаций!

Сбои в обслуживании жилых домов недопустимы! И теперь, когда это особенно остро зависит от осознанности граждан, нам необходимо сообща соблюдать спокойствие и разумные правила жизни в сложившейся ситуации.

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