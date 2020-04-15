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Полицейские отыскали участников избиения мужчины на улице Ушинского
На участников избиения мужчины составлен протоколы за нарушение режима самоизоляции, кроме того им грозит уголовная ответственность за нанесение пострадавшему телесных повреждений.
- Полицейские установили, что между 40-летним мужчиной и 19-летним юношей возник словесный конфликт, который затем перерос в драку. В избиении также приняли участие 18-летний и 16-летние граждане, - рассказала GOROD48 руководитель пресс-службы областного управления МВД Ольга Снежкова. - В отношении всех молодых людей составлены протоколы за нарушение режима самоизоляции. По факту нанесения мужчине телесных повреждений проверка в порядке статьи 144 -145 УПК РФ.
Напомним, что 40-летнего мужчину избили 8 апреля на детской площадке возле дома №7 по улице Ушинского. Драку записала камера уличного наблюдения. Мужчине после серии жестоких ударов пришлось вызывать «Скорую».
13 апреля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил СУ СК РФ по Липецкой области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего и на улице Ушинского и при наличии оснований организовать доследственную проверку для всестороннего изучения действий каждого из участников конфликта.
Перри Мейсон
Андрей
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Ник
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