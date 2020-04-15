Происшествия

сегодня, 15:36

Полицейские отыскали участников избиения мужчины на улице Ушинского

23 3168
#драка
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Полицейские отыскали участников избиения мужчины на улице Ушинского

На участников избиения мужчины составлен протоколы за нарушение режима самоизоляции, кроме того им грозит уголовная ответственность за нанесение пострадавшему телесных повреждений.

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Полицейские отыскали участников избиения 40-летнего жителя Липецка. Установлено, что драке участвовали 19-летний и 18-летние юноши и 16-летний подросток. При этом, 18-летний участник избиения уже имеет судимость, а подросток стоит на профилактическом учете.

- Полицейские установили, что между 40-летним мужчиной и 19-летним юношей возник словесный конфликт, который затем перерос в драку. В избиении также приняли участие 18-летний и 16-летние граждане, - рассказала GOROD48 руководитель пресс-службы областного управления МВД Ольга Снежкова. - В отношении всех молодых людей составлены протоколы за нарушение режима самоизоляции. По факту нанесения мужчине телесных повреждений проверка в порядке статьи 144 -145 УПК РФ.

Напомним, что 40-летнего мужчину избили 8 апреля на детской площадке возле дома №7 по улице Ушинского. Драку записала камера уличного наблюдения. Мужчине после серии жестоких ударов пришлось вызывать «Скорую».

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13 апреля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил СУ СК РФ по Липецкой области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего и на улице Ушинского и при наличии оснований организовать доследственную проверку для всестороннего изучения действий каждого из участников конфликта.

23 3168
#драка
2

Комментарии (23)

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Перри Мейсон

19 минут назад
Онижедети...
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Андрей

29 минут назад
Протокол за нарушение самоизоляции выписали - пипец справедливость. В изолятор их до завершения следствия, чтобы неповадно было.
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Вика

41 минуту назад
Фу, какие же есть уроды. Я бы таким, как эти трое, делала тату на лбу - чтобы сразу было видно, * ху.
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Судья

57 минут назад
Вот этот уродец, который подлетел, а потом начал по карманам шарить, просто омерзителен. Его нужно посадить, он опасен для общества, шакал настоящий
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Быдла

59 минут назад
Пацан который ответил ударом на удар без претензий. Я понимаю если бы старый начал его убивать, тогда да, можно было бы подбежать и заступиться. Но он упал, а эти шакалы начали бить лежачего ещё и по карманам шнырять
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Водитель

сегодня, 16:43
Проповедник, тебя уважать точно никто не будет! Ты наверно знаешь почему пацан по роже получил первым?
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Ник

сегодня, 16:41
Как генеральная прокуратура вмешалась в лице Бастрыкина, так сразу нашли. А так бы никто и искать не стал.
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Водитель

сегодня, 16:40
Всем троим по пятерке общего. Для профилактики. А лучше сразу как раньше за Урал, без права на обратный путь, все равно толку от них не будет! Кто такое поведение защищает, тот не имеет моральных принципов, а значит такой же зауралец. А вообще Липецк лучший город!!!
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Проповедник

сегодня, 16:36
Старшие должны быть мудрее, только тогда молодежь их будет уважать. Уважать за то, что кто то прожил дольше, чем кто то - это ересь и бред полнейший. Мужчина первый нарушил зону личного пространства, так ещё и начал наносить удары. Парень оборонялся. А вот шакал который подбежал и начал добивать, вот он не прав, его и нужно судить, тем более, что он ещё и по карманам шмонать стал.
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Засадите им

сегодня, 16:35
По самые томаты я думаю пои10 хватит
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