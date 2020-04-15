Работницу миграционной службы обвиняют в получении взятки за регистрацию иностранцев

Следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора отделения по вопросам миграции отдела полиции, подозреваемой в получение взятки в значительном размере.

По данным следствия, с марта 2018 по апрель 2019 года инспектор отделения по вопросам миграции получила от липчанки, действовавшей в интересах мигрантов, 85 500 рублей. Деньги предназначались за регистрацию по месту жительства и постановку на учет по месту пребывания иностранцев, а также за предоставление взяткодательнице сведений о миграционном статусе ее подопечных. Взятку липчанка перечислила на банковский счет инспектора, после чего та обналичила деньги, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

К уголовной ответственности привлекается и взяткодательница. Её действия следствием квалифицированы в соответствии с ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки в значительном размере).

Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.

- В УМВД РФ по Липецкой области проводится внутренняя проверка, - рассказали в пресс-службе управления МВД по Липецкой области.