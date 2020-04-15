30 минут назад
Работницу миграционной службы обвиняют в получении взятки за регистрацию иностранцев
Следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора отделения по вопросам миграции отдела полиции, подозреваемой в получение взятки в значительном размере.
К уголовной ответственности привлекается и взяткодательница. Её действия следствием квалифицированы в соответствии с ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки в значительном размере).
Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.
- В УМВД РФ по Липецкой области проводится внутренняя проверка, - рассказали в пресс-службе управления МВД по Липецкой области.