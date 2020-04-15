Липецкий филиал РСХБ в 1,5 раза увеличил кредитование сезонных работ

В первом квартале 2020 года Липецкий филиал Россельхозбанка увеличил объем средств, выданных на кредитование сезонных полевых работ: на 1 апреля 2020 года агропромышленный комплекс региона получил 2,65 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Поддержка Россельхозбанка важна для реализации всего спектра намеченных работ - это и своевременный ремонт сельскохозяйственной техники, и закупка семян, и ГСМ, и удобрений. Своевременное предоставление кредитных средств дает возможность заблаговременно подготовиться и все спланировать, а это уверенность в завтрашнем дне и залог взаимовыгодного сотрудничества», - подчеркнул Председатель СХПК Березка Валерий Сладких.

«Являясь ключевым кредитором агропромышленного комплекса России мы делаем все возможное для того, что аграрии не испытывали сложности с кредитным финансированием даже в текущей эпидемиологической ситуации. Получение кредитных ресурсов во время проведения посевной кампании является обязательным условием ее успешного проведения. Рост кредитования в 1,5 раза на проведение сезонных работ вселяют уверенность, что весенняя посевная пройдет в срок и позволит своевременно и качественно выполнить полевые работы, заложив основу будущего урожая и дальнейшего развития АПК региона», - отметил директор Липецкого филиала РСХБ Алексей Чемыхин.

В целом по стране, по состоянию на 01.04.2020 года общий объем кредитных средств, выданных Россельхозбанком на проведение сезонных работ, составил 152,5 млрд рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них более 37% кредитов оформлено по льготным ставкам не выше 5%.

Россельхозбанк предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Например, для малого и микробизнеса Банк разработал кредитный продукт «Сезонный Легкий» на приобретение минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. По условиям продукта кредит до 5 млн рублей можно получить всего по двум документам – кредитной заявке и справке из налогового органа. На целевые займы в сумме свыше 5 млн млн рублей распространяются сокращенные сроки принятия решения о кредитовании.

Адреса офисов и режим работы Липецкого регионального филиала АО «Россельхозбанк» на официальном сайте

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.



PR

