Общество

сегодня, 14:58

В облздраве все здоровы

17 1781
#коронавирус
2
В облздраве все здоровы

Повторные анализы двух чиновников показали отрицательные результаты.

Как уже писал GOROD48, в областном управлении здравоохранения у двух сотрудников подозревали COVID-19. И вот сегодня стало ясно, что они не больны. Об этом нам сообщил вице-губернатор Александр Ильин:

- Повторные анализы двух работников управления показали отрицательные результаты.

Впрочем, в облздраве по-прежнему ограничено хождение по кабинетам на основании общих рекомендаций работы ведомства в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Все совещания чиновники проводятся в режиме видеоконференций.
17 1781
#коронавирус
2

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ковид19

14 минут назад
Вчера были заразные.., а сегодшя уже здоровы.. Во как..)) А когда повторные? Так каким верить то?? Ведь не меньше 3-4 проб должно быть...
ответить

Не хотят

19 минут назад
Идти лечиться и на карантин в свою оптимизированную медицину, а в Европу пока выезда нет.
ответить

Рикитави

21 минуту назад
Инквизитор, у нас как и раньше диагноз купить можно.
ответить

Инквизитор

23 минуты назад
Это также как у Лещенко, всё кроме него.
ответить

Рикитави

25 минут назад
А психически, и ещё наших менеджеров и даму на умопомрачения проверить надо.
ответить

В обсерватории их

35 минут назад
В данков
ответить

Герман

35 минут назад
Так, Кокос, отличненько - теперь закрываем мэрию и... до самых-самых помидор
ответить

Гость

35 минут назад
Вчера положительный, сегодня отрицательный. Уж больно быстро им определили, в отличие от других
ответить

Благополучно

36 минут назад
Сидят дома чтобы не опомрочать статистику и руководство
ответить

Яна

38 минут назад
Все равно в инфекционку их на две недели для полной проверки
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

К обеду жители Задонска получили более двух тысяч цифровых пропусков
#коронавирус #цифровой пропуск
47
К обеду жители Задонска получили более двух тысяч цифровых пропусков

сегодня, 14:10

Общество
«Владыка заверил меня, что нарушать предписания не станет»
#коронавирус #Пасха
44
«Владыка заверил меня, что нарушать предписания не станет»

сегодня, 13:59

Общество
«Кто в Липецке живет – тот коронавируса не боится»
#провокация
27
«Кто в Липецке живет – тот коронавируса не боится»

сегодня, 13:50

Общество
Цифровой пропуск: первая жалоба
#коронавирус #цифровой пропуск
89
Цифровой пропуск: первая жалоба

сегодня, 13:13

Общество
Бывший учитель в Добром организовал целое производство наркотических средств
#Суд #наркотики #прокуратура
22
Бывший учитель в Добром организовал целое производство наркотических средств

сегодня, 12:12

Общество
Экономия городского бюджета при отключении школ от тепла составит 700 000 рублей в день
#коронавирус
28
Экономия городского бюджета при отключении школ от тепла составит 700 000 рублей в день

сегодня, 11:19

Общество