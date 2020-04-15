Общество
сегодня, 14:58
В облздраве все здоровы
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Повторные анализы двух чиновников показали отрицательные результаты.
Как уже писал GOROD48, в областном управлении здравоохранения у двух сотрудников подозревали COVID-19. И вот сегодня стало ясно, что они не больны. Об этом нам сообщил вице-губернатор Александр Ильин:
- Повторные анализы двух работников управления показали отрицательные результаты.
Впрочем, в облздраве по-прежнему ограничено хождение по кабинетам на основании общих рекомендаций работы ведомства в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Все совещания чиновники проводятся в режиме видеоконференций.
- Повторные анализы двух работников управления показали отрицательные результаты.
Впрочем, в облздраве по-прежнему ограничено хождение по кабинетам на основании общих рекомендаций работы ведомства в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Все совещания чиновники проводятся в режиме видеоконференций.
17 1781
Ковид19
Не хотят
Рикитави
Инквизитор
Рикитави
В обсерватории их
Герман
Гость
Благополучно
Яна