Общество

17 минут назад

«Кто в Липецке живет – тот коронавируса не боится»

7 853
#провокация
«Кто в Липецке живет – тот коронавируса не боится»

В городе появились провокационные объявления.

Странные наклейки появились на фонарных столбах в центре Липецка. Авторы объявлений утверждают, что живущим в Липецке не стоит бояться коронавируса. По их мнению, жизнь в Липецке – это то, что хуже пандемии.

- Данную расклейку можно расценивать как порчу городского имущества, - рассказали в пресс-службе УМВД по Липецкой области. – Более точно направленность наклеек полиция будет выяснять, если к нам поступит обращение от городских властей.

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, которое и несет ответственность за состояние фонарных столбов, про провокационные наклейки уже знают. Специалисты департамента намерены убрать их. Вопрос об обращении в полицию еще не решен.
7 853
#провокация

Комментарии (7)

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Житель

6 минут назад
В поликлинике номер 3 на 11 мкр.Невозможно сдать даже мочу,в вот тебе и медицина в липецке
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Снова

8 минут назад
Абамка гадит русским людям на пару с Трампкой
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Опупеть

12 минут назад
В пипецке появились партизаны,их прислали из Госдепа сша
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Я

12 минут назад
И это правда, зато у Лисина все хорошо и мы рады за него
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СКАЖИТЕ

12 минут назад
Что это фейк.
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Инквизитор

12 минут назад
Ну ведь была статья на город 48, город АД.
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Согласен

13 минут назад
100%
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