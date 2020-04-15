Общество
17 минут назад
«Кто в Липецке живет – тот коронавируса не боится»
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В городе появились провокационные объявления.
Странные наклейки появились на фонарных столбах в центре Липецка. Авторы объявлений утверждают, что живущим в Липецке не стоит бояться коронавируса. По их мнению, жизнь в Липецке – это то, что хуже пандемии.
- Данную расклейку можно расценивать как порчу городского имущества, - рассказали в пресс-службе УМВД по Липецкой области. – Более точно направленность наклеек полиция будет выяснять, если к нам поступит обращение от городских властей.
В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, которое и несет ответственность за состояние фонарных столбов, про провокационные наклейки уже знают. Специалисты департамента намерены убрать их. Вопрос об обращении в полицию еще не решен.
- Данную расклейку можно расценивать как порчу городского имущества, - рассказали в пресс-службе УМВД по Липецкой области. – Более точно направленность наклеек полиция будет выяснять, если к нам поступит обращение от городских властей.
В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, которое и несет ответственность за состояние фонарных столбов, про провокационные наклейки уже знают. Специалисты департамента намерены убрать их. Вопрос об обращении в полицию еще не решен.
7 853
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