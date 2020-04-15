В России
44 минуты назад
Путин снова выступит с обращением к россиянам
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Трансляция заявления планируется примерно в 15:00 15 апреля.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на сегодняшний день, передает ТАСС. По словам представителя Кремля, российский лидер готовит очередное обращение к гражданам страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Оно состоится примерно в 15:00, перед совещанием с членами правительства.
- Обращение российского лидера состоится в начале совещания с правительством по развитию радиоэлектронной промышленности страны, - уточнил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента также добавил, что во время совещания Владимир Путин расскажет о мерах, которые будут приняты для поддержки отечественного бизнеса в сложившейся ситуации.
Планируемое обращение президента уже четвертое к народу за три недели. По последним данным с начале весны в стране обнаружили 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. Умерло 198, выздоровело 1986 человек.
- Обращение российского лидера состоится в начале совещания с правительством по развитию радиоэлектронной промышленности страны, - уточнил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента также добавил, что во время совещания Владимир Путин расскажет о мерах, которые будут приняты для поддержки отечественного бизнеса в сложившейся ситуации.
Планируемое обращение президента уже четвертое к народу за три недели. По последним данным с начале весны в стране обнаружили 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. Умерло 198, выздоровело 1986 человек.
16 974
Скорей бы
Лечатся?)))
димыч
Жду
Гость
Флейба
Иннокентий Эдуардович
Прокуратура
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Интересно