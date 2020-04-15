В России

44 минуты назад

Путин снова выступит с обращением к россиянам

16 974
#обращение #коронавирус
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Путин снова выступит с обращением к россиянам

Трансляция заявления планируется примерно в 15:00 15 апреля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на сегодняшний день, передает ТАСС. По словам представителя Кремля, российский лидер готовит очередное обращение к гражданам страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Оно состоится примерно в 15:00, перед совещанием с членами правительства.

- Обращение российского лидера состоится в начале совещания с правительством по развитию радиоэлектронной промышленности страны, - уточнил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента также добавил, что во время совещания Владимир Путин расскажет о мерах, которые будут приняты для поддержки отечественного бизнеса в сложившейся ситуации.

Планируемое обращение президента уже четвертое к народу за три недели. По последним данным с начале весны в стране обнаружили 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. Умерло 198, выздоровело 1986 человек.
16 974
#обращение #коронавирус
2

Комментарии (16)

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Скорей бы

1 минуту назад
В рай,уже
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Лечатся?)))

1 минуту назад
Гость,
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димыч

6 минут назад
Денег ты не дашь своим гражданам. К чему весь этот треп? Сериал ВВП 4 серия. Задолбал
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Жду

9 минут назад
а то уже устал смотреть на Coub.com видосики про печенегов и проклятых половцев.К вечеру под пивас будет над чем посмеяться.Сегодня он сообщит,что мы не ищем легких путей и во всем виноваты птеродактели и стегозавры и их на днях видели в окружении либерастов и Навального.Надо сплотиться ведь кругом враги-вон Меркель с утреца вышла на крыльцо с Цейсовским биноклем и ану смотреть в него и грозить святой руси.Как-то так.А впендосии Трамп ДЕНЬГИ дает...Они же там все геи,а мы летим в рай.Похоже что УЖЕ ЛЕТИМ.
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Гость

16 минут назад
24490 выявлено,198 умерло,1986 выздоровели...Где остальные?
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Флейба

17 минут назад
Это второй Путин, первого уже нет давно.
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Иннокентий Эдуардович

17 минут назад
А кто это?
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Прокуратура

21 минуту назад
Подавай в отставку. Дай народу вздохнуть с облегчением.
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Житель

21 минуту назад
Я устал я ухожу.....
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Интересно

22 минуты назад
От ЖКХ народ освободит или опять ни о чём + карательные меры?
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