Общество
54 минуты назад
Цифровой пропуск: первая жалоба
42 4112
В ЕДС отказали липчанке трижды в день посещать больную мать.
Сегодня в одно из областных социальных учреждений обратилась жительница Липецка, которая должна трижды в день посещать больную мать, нуждающуюся в постоянном бытовом и медицинском уходе. Прочитав о том, что с 17 апреля всем липчанам для выхода из дома нужно будет получить цифровой пропуск, она тут же обратилась в Единую диспетчерскую службу и сообщила, что у нее есть соответствующая справка из Пенсионного фонда. Однако в ЕДС сказали, что такая справка - не повод для получения кода на выход из дома.
За разъяснениями ситуации мы обратились к начальнику управления информатизации Липецкой области Станиславу Корниенко, разработчику алгоритма получения цифровых пропусков.
- Система предусматривает возможность двукратного обращения липчан в ЕДС в течение суток. Этой женщине при обращении в ЕДС за цифровым пропуском можно указать четвертый пункт: «доставка товаров первой необходимости недееспособным гражданам». Как быть с третьим разом посещения больного человека, не знаю. Не уверен, что это рекомендации медиков. Если человек настолько нуждается в уходе, следует рассмотреть возможность совместного с ним проживания на период режима самоизоляции. Иначе получается, что три раза в день заразу с улицы и из общественного транспорта эта липчанка несет в дом своей матери. Как показывает практика лечения коронавирусных больных, в первую очередь от этой инфекции гибнут как раз страдающие хроническими заболеваниями люди, - сообщил GOROD48 Станислав Корниенко.
Напомним, что цифровые пропуска в Задонске введены сегодня, а 17 апреля система заработает в Липецке, Ельце и Чаплыгине. Нет необходимости обращаться за кодом в трех случаях - работающим людям, у которых будет соответствующая бумага, выданная работодателем на бланке предприятия, а также тем, кто выносит мусор или выгуливает собаку.
За разъяснениями ситуации мы обратились к начальнику управления информатизации Липецкой области Станиславу Корниенко, разработчику алгоритма получения цифровых пропусков.
- Система предусматривает возможность двукратного обращения липчан в ЕДС в течение суток. Этой женщине при обращении в ЕДС за цифровым пропуском можно указать четвертый пункт: «доставка товаров первой необходимости недееспособным гражданам». Как быть с третьим разом посещения больного человека, не знаю. Не уверен, что это рекомендации медиков. Если человек настолько нуждается в уходе, следует рассмотреть возможность совместного с ним проживания на период режима самоизоляции. Иначе получается, что три раза в день заразу с улицы и из общественного транспорта эта липчанка несет в дом своей матери. Как показывает практика лечения коронавирусных больных, в первую очередь от этой инфекции гибнут как раз страдающие хроническими заболеваниями люди, - сообщил GOROD48 Станислав Корниенко.
Напомним, что цифровые пропуска в Задонске введены сегодня, а 17 апреля система заработает в Липецке, Ельце и Чаплыгине. Нет необходимости обращаться за кодом в трех случаях - работающим людям, у которых будет соответствующая бумага, выданная работодателем на бланке предприятия, а также тем, кто выносит мусор или выгуливает собаку.
42 4112
размышление
Лида
skrip
Жительница Липецка...
Тишина
Липчанин
Липчанин
Адвокат
И зачем
КАК ВСЕГДА ИДИОТЫ!!!