Общество

54 минуты назад

Цифровой пропуск: первая жалоба

42 4112
#коронавирус #цифровой пропуск
3
Цифровой пропуск: первая жалоба

В ЕДС отказали липчанке трижды в день посещать больную мать.

Сегодня в одно из областных социальных учреждений обратилась жительница Липецка, которая должна трижды в день посещать больную мать, нуждающуюся в постоянном бытовом и медицинском уходе. Прочитав о том, что с 17 апреля всем липчанам для выхода из дома нужно будет получить цифровой пропуск, она тут же обратилась в Единую диспетчерскую службу и сообщила, что у нее есть соответствующая справка из Пенсионного фонда. Однако в ЕДС сказали, что такая справка - не повод для получения кода на выход из дома.

За разъяснениями ситуации мы обратились к начальнику управления информатизации Липецкой области Станиславу Корниенко, разработчику алгоритма получения цифровых пропусков.

- Система предусматривает возможность двукратного обращения липчан в ЕДС в течение суток. Этой женщине при обращении в ЕДС за цифровым пропуском можно указать четвертый пункт: «доставка товаров первой необходимости недееспособным гражданам». Как быть с третьим разом посещения больного человека, не знаю. Не уверен, что это рекомендации медиков. Если человек настолько нуждается в уходе, следует рассмотреть возможность совместного с ним проживания на период режима самоизоляции. Иначе получается, что три раза в день заразу с улицы и из общественного транспорта эта липчанка несет в дом своей матери. Как показывает практика лечения коронавирусных больных, в первую очередь от этой инфекции гибнут как раз страдающие хроническими заболеваниями люди, - сообщил GOROD48 Станислав Корниенко.

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Напомним, что цифровые пропуска в Задонске введены сегодня, а 17 апреля система заработает в Липецке, Ельце и Чаплыгине. Нет необходимости обращаться за кодом в трех случаях - работающим людям, у которых будет соответствующая бумага, выданная работодателем на бланке предприятия, а также тем, кто выносит мусор или выгуливает собаку.
42 4112
#коронавирус #цифровой пропуск
3

Комментарии (44)

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размышление

5 секунд назад
Возникшая весьма некстати, эпидемия CoVID-19, как-то резко выкинула из голов наших граждан все размышления по поводу легитимности поправок в Конституцию РФ, возможность обнуления сроков правления Президента, иные проблемы, напитав наших граждан страхом гибели от неизвестной заразы и запустив инстинкт к запасению самого необходимого. Правительство тут же подсуетилось, введя режим самоизоляции, а на момент написания статьи, еще и продлив его, быстренько подготовило штрафы для нарушителей оного. '
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Лида

13 секунд назад
Стариков и больных приказано уничтожить
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skrip

1 минуту назад
Жительница Липецка...,ЦИТАТА ----Скорая покупает - трупы стариков 100 тыс. руб. (даже 200 тыс. руб. дают при торге). Государство наше к чему вы это ??????.......................У меня в кладовке случайно завалялись пяток ,другой.Шепни адресок телефон.Как то надо выживать.
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Жительница Липецка...

4 минуты назад
Для +. Что не ясно? Это инфа от людей бабули 90+, которая умерла недавно.
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Тишина

4 минуты назад
Начальник управления информатизации медиком стал? Не уверен, что это рекомендации медиков!
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Липчанин

5 минут назад
Вопрос на засыпку ,- А В ГОРОДЕ ЖИВУТ ЛЮДИ У КОТОРЫХ НЕТ ИНТЕРНЕТА , К НИМ НЕ ХОДИТ СОЦЗАЩИТА , ОНИ БОЯТСЯ ЧУЖИХ ЛЮДЕЙ , ОНИ НАДЕЯТЬСЯ ТОЛЬКО НА СЕБЯ ТАК КАК БОЯТЬСЯ БЫТЬ ЗАРАЖЁННЫМ ИЛИ ОБМАНУТЫМ -ИМ ЧТО ДЕЛАТЬ??????????????????
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Липчанин

5 минут назад
Вопрос на засыпку ,- А В ГОРОДЕ ЖИВУТ ЛЮДИ У КОТОРЫХ НЕТ ИНТЕРНЕТА , К НИМ НЕ ХОДИТ СОЦЗАЩИТА , ОНИ БОЯТСЯ ЧУЖИХ ЛЮДЕЙ , ОНИ НАДЕЯТЬСЯ ТОЛЬКО НА СЕБЯ ТАК КАК БОЯТЬСЯ БЫТЬ ЗАРАЖЁННЫМ ИЛИ ОБМАНУТЫМ -ИМ ЧТО ДЕЛАТЬ??????????????????
ответить

Адвокат

6 минут назад
Как легко давать советы, умник стас
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И зачем

6 минут назад
Жительница Липецка..., им трупы стариков?Чо куришь?
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КАК ВСЕГДА ИДИОТЫ!!!

9 минут назад
Закройте Липецкую область от всяких москвичей, которые хотят есть шашлык на природе и от им подобных и не надо будет аювводить пропуска
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