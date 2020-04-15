В России
51 минуту назад
В России просят вернуть продуктовые карточки
Инициатива поступила от производителей еды. Бизнес решил именно так бороться с падением покупательского спроса.
Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки. По оценке организаций производителей и поставщиков продовольствия, на финансирование проекта до конца года потребуется выделить 800 млрд руб. Карточки на сумму в 10 тыс. руб. ежемесячно смогут получать 10 млн россиян, пишет РБК.
Заявление подписали глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, руководитель Национального союза производителей молока Артем Белов, а также их коллеги из других профессиональных объединений. Они призвали вернуться к проекту Минпромторга о раздаче продуктовых карточек гражданам с низкими доходами. В числе получателей помощи, по мнению подписантов, должны войти те россияне, кто потерял работу или доход из-за мер по борьбе с эпидемией коронавируса.
В этом письме подвергли критике предложения перейти к государственному регулированию цен на продукты (такая инициатива, в частности, обсуждалась 9 апреля на видеоконференции с участием главы правительства России Михаила Мишустина и главы Госдумы Вячеслава Володина).
- Таким образом не удастся ни поддержать нуждающихся граждан, ни сохранить бизнесы, вынужденно изолированные от их потребителей. Результатом административного ограничения цен, как показывает российский и мировой опыт, становятся дефициты и мгновенное появление теневого рынка, давно забытого или вообще неизвестного большинству российских потребителей, — предупреждают авторы письма.
Президент России Владимир Путин 8 апреля провел совещание в формате видеоконференции с главами субъектов страны по вопросам противодействия распространению коронавируса, напоминают «Известия».В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, в том числе касающихся работы регионов, доплат медикам, мер поддержки бизнеса и граждан.
Заявление подписали глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, руководитель Национального союза производителей молока Артем Белов, а также их коллеги из других профессиональных объединений. Они призвали вернуться к проекту Минпромторга о раздаче продуктовых карточек гражданам с низкими доходами. В числе получателей помощи, по мнению подписантов, должны войти те россияне, кто потерял работу или доход из-за мер по борьбе с эпидемией коронавируса.
В этом письме подвергли критике предложения перейти к государственному регулированию цен на продукты (такая инициатива, в частности, обсуждалась 9 апреля на видеоконференции с участием главы правительства России Михаила Мишустина и главы Госдумы Вячеслава Володина).
- Таким образом не удастся ни поддержать нуждающихся граждан, ни сохранить бизнесы, вынужденно изолированные от их потребителей. Результатом административного ограничения цен, как показывает российский и мировой опыт, становятся дефициты и мгновенное появление теневого рынка, давно забытого или вообще неизвестного большинству российских потребителей, — предупреждают авторы письма.
Президент России Владимир Путин 8 апреля провел совещание в формате видеоконференции с главами субъектов страны по вопросам противодействия распространению коронавируса, напоминают «Известия».В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, в том числе касающихся работы регионов, доплат медикам, мер поддержки бизнеса и граждан.