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сегодня, 13:04
Потерял нюх – жди коронавирус
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Медики США назвали самый первый симптом COVID-19.
Отличить коронавирус от простуды можно по отсутствию насморка, выяснили американские ученые, исследование которых опубликовано на сайте Eurekalert. Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
Доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати, а также врач UC Health Ахмад Седагат считает, что обоняние является ключевым показателем для идентификации COVID-19. Как пояснил медик, коронавирусная инфекция не связана с симптомами, которые встречаются при простуде - речь о заложенности носа и типичном насморке, пишет «Российская газета».
- Это позволяет довольно легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии. Коронавирус связан с довольно уникальной комбинацией симптомов со стороны носа - это внезапная потеря обоняния, известная как аносмия. При этом у человека нет ощущения заложенности носа, - объяснил врач.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились 1,84 миллиона человек, более 117 тысяч умерли.
Доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати, а также врач UC Health Ахмад Седагат считает, что обоняние является ключевым показателем для идентификации COVID-19. Как пояснил медик, коронавирусная инфекция не связана с симптомами, которые встречаются при простуде - речь о заложенности носа и типичном насморке, пишет «Российская газета».
- Это позволяет довольно легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии. Коронавирус связан с довольно уникальной комбинацией симптомов со стороны носа - это внезапная потеря обоняния, известная как аносмия. При этом у человека нет ощущения заложенности носа, - объяснил врач.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились 1,84 миллиона человек, более 117 тысяч умерли.
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