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Крупнейший обвал спроса на нефть ждут в 2020 году
Падение спроса на нефть по итогам текущего года станет крупнейшим в истории и составит 9,3 млн баррелей в сутки, говорится в апрельском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
В настоящее время майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,34%, составив $19,64 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне упали на 3,65% — до $28,52 за баррель, приводит данные RT.
На фоне беспрецедентного разрушения спроса из-за пандемии коронавируса и наращивания поставок мировыми производителями в предыдущие месяцы избыточное предложение нефти в мире превысило 20 млн барр./день. Излишки закупаются в запасы по бросовым ценам. Ожидаемый рост запасов на 12 млн барр./день в первом полугодии 2020 года «угрожает в предстоящие недели переполнить нефтяную логистику — танкеры, трубопроводы и наземные хранилища», предупредило МЭА. Доступные мощности для хранения нефти заканчиваются, пишет РБК.