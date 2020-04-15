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Крупнейший обвал спроса на нефть ждут в 2020 году

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#нефть
Крупнейший обвал спроса на нефть ждут в 2020 году

Падение спроса на нефть по итогам текущего года станет крупнейшим в истории и составит 9,3 млн баррелей в сутки, говорится в апрельском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

- Даже с учётом того, что ограничения передвижения будут ослаблены во второй половине года, мы ожидаем, что мировой спрос на нефть в 2020 году упадёт на 9,3 млн баррелей в день по сравнению с 2019 годом, — отмечается в документе. Как уточняет МЭА, такое снижение станет «крупнейшим в истории».

В настоящее время майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,34%, составив $19,64 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне упали на 3,65% — до $28,52 за баррель, приводит данные RT.
На фоне беспрецедентного разрушения спроса из-за пандемии коронавируса и наращивания поставок мировыми производителями в предыдущие месяцы избыточное предложение нефти в мире превысило 20 млн барр./день. Излишки закупаются в запасы по бросовым ценам. Ожидаемый рост запасов на 12 млн барр./день в первом полугодии 2020 года «угрожает в предстоящие недели переполнить нефтяную логистику — танкеры, трубопроводы и наземные хранилища», предупредило МЭА. Доступные мощности для хранения нефти заканчиваются, пишет РБК.


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#нефть

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