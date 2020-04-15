сегодня, 12:45
Банки России начали повышать требования по ипотечным займам
Кредитные организации увеличивают минимальный размер первоначального взноса, чтобы отрезать наименее подготовленных к ипотеке заемщиков. В марте банки также начали повышать ставки ссуд на жилье.
В марте начали повышать минимальный порог первого взноса банки «Открытие», Росбанк и Совкомбанк. Так, «Открытие» и Совкомбанк подняли минимальный размер взноса на 10 п. п., до 20% по кредитам на готовое и строящееся жилье, отмечает «Коммерсант». Росбанк изменил пороговый размер взноса по кредитам под залог имеющегося жилья и по ссудам на покупку квартиры, доли в ней или комнаты, он вырос на 5 п. п., до 35% и 15% соответственно; первоначальный взнос по кредитам на готовые дома вырос на 10 п. п. (до 35%). Банк «Юникредит» с апреля поднял размер первого взноса до 30% по ссудам на покупку квартиры на вторичном рынке, а также по кредитам на новостройки (15 п. п. и 10 п. п. соответственно). В Альфа-банке первоначальный взнос вырос до 20%, в Промсвязьбанке — до 15%. Последний также перестал выдавать ипотеку без первоначального взноса. Россельхозбанк перестал выдавать ссуды на готовые дома с взносом в размере 10% от суммы кредита.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что спрос на ипотечные кредиты в России сохраняется, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса, напоминает ТАСС. Она также сообщила, что регулятор ввел жилищное строительство в перечень пострадавших секторов, чтобы банки охотнее реструктурировали кредиты этому сектору. Кроме того ЦБ РФ временно смягчил требования для банков по идентификации клиентов для проведения ипотечных сделок дистанционно.
Повышение ставок наблюдается на фоне кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса. Вместе с тем правительство собирается ограничить полную стоимость потребительских кредитов, обеспеченных ипотекой. По мнению участников рынка, это не скажется на классической ипотеке, однако выдача нецелевых кредитов под залог недвижимости может снизиться.