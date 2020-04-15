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сегодня, 12:39
Украина заявила о готовности к ракетному удару по России
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Украина может нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня «Ольха», заявил Директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман, пишут «Известия». Предприятие занимается производством и утилизацией ракетного топлива. Из-за кризиса на Украине завод оказался в тяжелой ситуации. Шиман посетовал, что Киев прекратил финансирование предприятия, и из-за этого Украина может остаться без средств «сдерживания» России.
Военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал заявление директора украинского Павлоградского химического завода Леонида Шимана о возможности нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России. По мнению Литовкина, Киев не решится на такой шаг, так как за ним последует незамедлительный ответ России и от Украины "пустого места не останется". По его словам, у Киева есть оружие, способное ударить по объектам на территории России, поскольку на Украине "много чего осталось" от советского оружейного комплекса. При этом Литовкин подчеркнул, что все это вооружение находится в плачевном состоянии и не может нанести серьезного урона, уточняет РИА Новости.
На Украине неоднократно звучали резонансные заявления о возможности атаковать Россию. Так, в ноябре политолог Тарас Загородний призвал создать ракеты, способные достать российские АЭС и ударить по ним, создав «ядерный взрыв».
Военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал заявление директора украинского Павлоградского химического завода Леонида Шимана о возможности нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России. По мнению Литовкина, Киев не решится на такой шаг, так как за ним последует незамедлительный ответ России и от Украины "пустого места не останется". По его словам, у Киева есть оружие, способное ударить по объектам на территории России, поскольку на Украине "много чего осталось" от советского оружейного комплекса. При этом Литовкин подчеркнул, что все это вооружение находится в плачевном состоянии и не может нанести серьезного урона, уточняет РИА Новости.
На Украине неоднократно звучали резонансные заявления о возможности атаковать Россию. Так, в ноябре политолог Тарас Загородний призвал создать ракеты, способные достать российские АЭС и ударить по ним, создав «ядерный взрыв».