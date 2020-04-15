Главный врач больницы на Коммунарке выздоровел

Денис Проценко, главный врач инфекционной больницы в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу, заявил, что вылечился от COVID-19. По его словам, анализы на коронавирусную инфекцию отрицательные. Главврач отметил, что теперь его изоляция завершена.





- Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны", - написал на своей странице в Facebook Проценко.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией, напоминает 31 марта Проценко заразился коронавирусом. Он отмечал, что чувствует себя хорошо. Главврач Коммунарки также сообщал, что изолировался в своём кабинете, где есть условия для управления больницей, пишет RT. - Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны", - написал на своей странице в Facebook Проценко.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией, напоминает РИА Новости . По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,84 миллиона случаев заражения, свыше 117 тысяч человек скончались. В России выявлено 24 490 случая COVID-19, почти две тысячи человек выздоровели, 198 умерли.