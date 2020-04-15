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Главный врач больницы на Коммунарке выздоровел

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#коронавирус #Коммунарка
Главный врач больницы на Коммунарке выздоровел

Денис Проценко, главный врач инфекционной больницы в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу, заявил, что вылечился от COVID-19. По его словам, анализы на коронавирусную инфекцию отрицательные. Главврач отметил, что теперь его изоляция завершена.

31 марта Проценко заразился коронавирусом. Он отмечал, что чувствует себя хорошо. Главврач Коммунарки также сообщал, что изолировался в своём кабинете, где есть условия для управления больницей, пишет RT.

- Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны", - написал на своей странице в Facebook Проценко.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией, напоминает РИА Новости. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,84 миллиона случаев заражения, свыше 117 тысяч человек скончались. В России выявлено 24 490 случая COVID-19, почти две тысячи человек выздоровели, 198 умерли.
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#коронавирус #Коммунарка

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