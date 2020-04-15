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Бывший учитель в Добром организовал целое производство наркотических средств

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#Суд #наркотики #прокуратура
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Бывший учитель в Добром организовал целое производство наркотических средств

За это ему теперь грозит до 20 лет лишения свободы.

Прокуратура Добровского района утвердила обвинительное заключение против местного жителя, развернувшего широкую деятельность по производству и сбыту наркотиков.

Мужчину обвиняют сразу по трём статьям Уголовного кодекса, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Об обвиняемом известно, что когда-то он работал учителем в местной школе, но перестал сеять разумное, доброе и вечное и занялся совсем другими делами. Наркотики он добывал самими разными способами. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в сарае своего частного дома в Добром он оборудовал химическую лабораторию для изготовления и последующего сбыта амфетамина. А в погребе дома оборудовал теплицу, в которой выращивал коноплю.

- В августе 2019 года при движении на автомобиле он был задержан полицейскими.  При задержанном были обнаружены расфасованные и приготовленные к сбыту психотропные вещества и наркотические средства. Впоследствии обвиняемый был заключен под стражу. В ходе следствия он полностью признал свою вину, - сообщили в прокуратуре.

19 2256
#Суд #наркотики #прокуратура
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Комментарии (19)

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Валетов

1 минуту назад
На ЛТЗ Тофик банчит на белом логане 512 , на втором участке!
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дед

10 минут назад
Житель, согласен 100 %, жалко родителей .
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А чего стыдиться?

13 минут назад
Житель, продукт качественный делал
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Бу-

14 минут назад
Колхозан, ра-ти-но!!!
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Vld

22 минуты назад
Учитель химии по ходу...
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Колхозан

23 минуты назад
А как зовут его?
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Житель

43 минуты назад
Какой парень умный красивый высокий, и зачем тебе это надо было? Денег много захотел? Деньги всем нужны, но эти деньги не твои! Денег всем не хватает, но все же как то живут люди, бедно зато честно! Теперь сиди думай, время много у тебя! Как мать то с отцом переживут ли? Как по селу ходить будут? Ты о них то подумал? Эххх молодёжь! Куда лезете, там вход рубль а выход два! И ведь уже был пример в селе, вон какие богачи и то не откупились! Так не голова на плечах а кочан капусты!
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Знаю его

43 минуты назад
Хороший продукт производил,не раз брал.Жалко что приняли
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Послушал "умного" человека

44 минуты назад
И пошел в бизнес?
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Рождённый ползать

49 минут назад
Предлагаю реабилетитировать человека, перепрофилировать и выдать лицензию в фармацевтической сфере. На территории мест лишения свободы. Старательным нужно давать работать. На государство.
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