Бывший учитель в Добром организовал целое производство наркотических средств

За это ему теперь грозит до 20 лет лишения свободы.

Прокуратура Добровского района утвердила обвинительное заключение против местного жителя, развернувшего широкую деятельность по производству и сбыту наркотиков.

Мужчину обвиняют сразу по трём статьям Уголовного кодекса, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Об обвиняемом известно, что когда-то он работал учителем в местной школе, но перестал сеять разумное, доброе и вечное и занялся совсем другими делами. Наркотики он добывал самими разными способами. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в сарае своего частного дома в Добром он оборудовал химическую лабораторию для изготовления и последующего сбыта амфетамина. А в погребе дома оборудовал теплицу, в которой выращивал коноплю.

- В августе 2019 года при движении на автомобиле он был задержан полицейскими. При задержанном были обнаружены расфасованные и приготовленные к сбыту психотропные вещества и наркотические средства. Впоследствии обвиняемый был заключен под стражу. В ходе следствия он полностью признал свою вину, - сообщили в прокуратуре.