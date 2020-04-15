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Цены на бензин пошли вниз

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#топливо #бензин #нефть
Цены на бензин пошли вниз

Стоимость топлива на заправках уменьшается.

На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса. Так, например, цена на бензин АИ-95 упала на 0,07% (–0,03 руб./л), до 46,10 руб./л, а цена на АИ-92 снизилась на 0,09% (–0,04 руб./л), до 43,04 руб./л, пишет РБК.

АИ-92 подешевел в восьми федеральных округах. Наибольшее снижение отмечено в Сибири — на 23 копейки, до 40,73 рубля за литр, на Урале — на пять копеек, до 41,84 рубля, на Дальнем Востоке — на пять копеек, до 47,89 рубля, на Северном Кавказе — на три копейки, до 44,05 рубля, в Приволжском федеральном округе — на три копейки, до 42,26 рубля, в Центральном — на две копейки, до 42,72 рубля, в Южном — на две копейки, до 43,92 рубля, в Северо-Западном — на одну копейку, до 43,15 рубля, приводит данные РИА Новости. В Москве цены на бензин не изменились. При этом в Московской области Аи-92 подешевел на 3 копейки (до 42,17 рубля), а Аи-95 — на 2 копейки (до 46,4 рубля). 

Дизельное топливо в большинстве регионов подорожало, пишет «Лента». Так, в Чувашии летнее дизтопливо подорожало на 1,66 рубля (до 45,96 рубля за литр). Зимнее дизтопливо больше всего подорожало в Ставропольском крае — на 28 копеек (до 47,6 рубля за литр).

Опрошенные «Ведомостями» эксперты не ожидают серьезного снижения цен. По их мнению, этому препятствует действующий в России демпферный механизм. Он предназначен для сдерживания стоимости бензина и дизельного топлива при колебаниях цены на нефть. При высоких ценах на нефть государство выплачивает предприятиям нефтяной отрасли компенсации, при низких – нефтяники перечисляют средства бюджету.

Снижение цен на заправках России - явление крайне редкое, которое может быть вызвано либо серьезным кризисом, либо значительным падением цен на нефть. В настоящее время оба обстоятельства совпали, отмечает «Интерфакс». Из-за ценовых войн сначала началось снижение цен на нефть, а затем пандемия коронавируса усугубила проблемы. Снижение спроса на нефтепродукты происходит по всему миру, поскольку вирус вынудил многие страны ввести режим самоизоляции, что, в свою очередь, сильно сократило деловую активность населения. Россия не стала исключением.
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#топливо #бензин #нефть

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