В России
9 минут назад
Въезды в Москву встали в пробках
Автоинспекторы проводят тщательную проверку обоснований прибытия в столицу.
Пробка длиной в несколько километров образовалась на шоссе Энтузиастов при въезде в столицу из-за того, что сотрудники ДПС проверяют электронные пропуска и паспорта у всех водителей. Длина пробки составляет около 5 км. Блокпост сотрудников ДПС стоит сразу после съезда со МКАД на шоссе Энтузиастов. Сотрудники проверяют документы у всех водителей: осматривают паспорта и сканируют на смартфоны номера машин и цифровой код пропуска. На каждого из водителей отводится примерно полминуты. Блокпост усилен вооруженными сотрудниками ОМОН. На большинстве въездов в столицу проверки выборочные. На Ленинградском шоссе поверяют до 30% машин. Но, тем не менее, движение везде затруднено. Наиболее сложная ситуация, помимо шоссе Энтузиастов, на Щелковском, Носовихинском, Косинском и Новорязанском шоссе, на Лермонтовском проспекте. Заторов нет на Рублево-Успенском, Пулковском и Алтуфьевском шоссе, уточняет ТАСС.
Также утром из-за проверки пропусков образовались очереди на вход на станции московского метрополитена, пишет РБК. Об этом сообщали пользователи соцсетей.По их словам, люди в очереди не соблюдают дистанцию в полтора-два метра, а сама очередь движется медленно. Пользователи опасаются, что это ухудшит эпидемиологическую ситуацию в городе.
Пропускная система заработала в Москве 15 апреля – это одна из мер против распространения коронавируса нового типа, напоминают «Ведомости». Пропуск необходим для поездок по городу на общественном, служебном или личном транспорте. Для передвижения по городу пешком он не понадобится. Сейчас в столице и других российских городах действует режим самоизоляции, который обязывает жителей соблюдать дистанцию и выходить на улицу только в исключительных случаях.
Также утром из-за проверки пропусков образовались очереди на вход на станции московского метрополитена, пишет РБК. Об этом сообщали пользователи соцсетей.По их словам, люди в очереди не соблюдают дистанцию в полтора-два метра, а сама очередь движется медленно. Пользователи опасаются, что это ухудшит эпидемиологическую ситуацию в городе.
Пропускная система заработала в Москве 15 апреля – это одна из мер против распространения коронавируса нового типа, напоминают «Ведомости». Пропуск необходим для поездок по городу на общественном, служебном или личном транспорте. Для передвижения по городу пешком он не понадобится. Сейчас в столице и других российских городах действует режим самоизоляции, который обязывает жителей соблюдать дистанцию и выходить на улицу только в исключительных случаях.