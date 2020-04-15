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За сутки в России выявили более 3 тысяч зараженных коронавирусом
За минувшие сутки, 14 апреля, в России подтверждено 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 15 апреля в московском оперштабе. Новые случаи произошли в 65 регионах РФ.
43% заболевших за сутки в Москве от 18 до 45 лет. 37% — в возрасте от 46 до 65 лет. Людей более старшего возраста, которые составляют основную группу риска, среди новых зараженных — 15%, еще 5% — дети, уточняет «Форбс».
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.