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13 минут назад

За сутки в России выявили более 3 тысяч зараженных коронавирусом

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#коронавирус
За сутки в России выявили более 3 тысяч зараженных коронавирусом

За минувшие сутки, 14 апреля, в России подтверждено 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 15 апреля в московском оперштабе. Новые случаи произошли в 65 регионах РФ.

Самый большой прирост числа зараженных в Москве — 1774 человека (в общей сложности 14 776). В Подмосковье — 272 новых инфицированных, в Мурманской области — 137, в Санкт-Петербурге — 130, в Ленинградской области — 108. Приблизилась к сотне подтвержденных за сутки случаев Коми — 97 человек. Заболевших к настоящему моменту обнаружили уже почти во всех российских регионах: диагнозы впервые поставили в Чукотском и Ненецком автономных округах. Последним, где не выявлено заражение, остается только Алтайский край.

43% заболевших за сутки в Москве от 18 до 45 лет. 37% — в возрасте от 46 до 65 лет. Людей более старшего возраста, которые составляют основную группу риска, среди новых зараженных — 15%, еще 5% — дети, уточняет «Форбс».

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.
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#коронавирус

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