Происшествия

41 минуту назад

Суд вынес семерым липчанам предупреждения за нарушение режима самоизоляции

15 2020
#суд #самоизоляция #сидимдома
2
Суд вынес семерым липчанам предупреждения за нарушение режима самоизоляции

В Правобережном суде рассмотрены  административные материалы по невыполнению правил поведения при введении режима повышенной готовности в отношении 7 жителей Липецка.

Как сообщают в пресс-службе Управления Судебного департамента в Липецкой области, все виновные без уважительных причин покинули места своего проживания, были задержаны сотрудниками полиции, на них составлены административные протоколы и переданы в суд для рассмотрения по существу.

Постановлением суда нарушители признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и им назначено наказание в виде предупреждения.

Кроме предупреждения санкция данной статьи КоАП РФ предусматривает также наказание для физических лиц в виде штрафа в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей.

В настоящее время на рассмотрении в районных судах области находится несколько десятков административных дел о нарушении режима самоизоляции.

Напомним, режим самоизоляции введен в Липецкой области в связи со вспышкой коронавирсуной инфекции с 1 апреля и продлен по 30 апреля. С 15 апреля в Задонске, с 17-го в Липецке и Ельце вводится пропускной режим
15 2020
#суд #самоизоляция #сидимдома
2

Комментарии (15)

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Хитрозадые

2 минуты назад
режима ЧС нет, потому что людям надо будет денежные выплаты делать, освобождать от ЖКХ и ответственность с чинуш большая. Ввели смешной термин "угроза возникновения". И заработала карательная система: вместо денежных выплат людям, наоборот начали грабить людей.
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Житель

5 минут назад
Вика, вирус есть и все в это верят. Людей больше злит власть,логику которой,не понять. Для чего открыли пивнушки и парикмахерские,а после ввели пропуск? Да и многое другое не понять. Народ от безделья с ума сходит.
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Читатель

9 минут назад
Особый ковид головного мозга у тех, кто ввёл пропускной режим. Но главное, народ это не забудет и не простит.
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У нас не ЧС у нас ЦИРК

10 минут назад
Городят беззаконие на свой лад. Закон для них что дышло - куда повернул туда и вышло. Идите на уй
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Для fed

10 минут назад
Не неси чуш и не кошмарь людей ни кто и не кому ни чего ломать не будет
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Перри Мейсон

12 минут назад
Когда штрафовать начнут?
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vv

12 минут назад
....сначало пенсию сделайте достойную ....и среднию з.плату ....как пишите 45т ...а не 15-17...а потом штрафуйте ....дурдом ....полный
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fed

19 минут назад
Паоло, "или угрозе ее возникновения)". И моли бога чтобы ЧС не ввели. при ЧС тебе руки будут ломать за комментарии. Читай закон о ЧС.
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48

24 минуты назад
Где посмотреть информацию о том, что сяитается угрозой возновения чс?
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???

27 минут назад
Вика, ...а где он заразился?... напишите.
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