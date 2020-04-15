41 минуту назад
Суд вынес семерым липчанам предупреждения за нарушение режима самоизоляции
В Правобережном суде рассмотрены административные материалы по невыполнению правил поведения при введении режима повышенной готовности в отношении 7 жителей Липецка.
Постановлением суда нарушители признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и им назначено наказание в виде предупреждения.
Кроме предупреждения санкция данной статьи КоАП РФ предусматривает также наказание для физических лиц в виде штрафа в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей.
В настоящее время на рассмотрении в районных судах области находится несколько десятков административных дел о нарушении режима самоизоляции.
Напомним, режим самоизоляции введен в Липецкой области в связи со вспышкой коронавирсуной инфекции с 1 апреля и продлен по 30 апреля. С 15 апреля в Задонске, с 17-го в Липецке и Ельце вводится пропускной режим.
Хитрозадые
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У нас не ЧС у нас ЦИРК
Для fed
Перри Мейсон
vv
fed
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???