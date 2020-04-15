Общество

49 минут назад

Экономия городского бюджета при отключении школ от тепла составит 700 000 рублей в день

10 634
#коронавирус
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Экономия городского бюджета при отключении школ от тепла составит 700 000 рублей в день

Коронавирус сэкономит колоссальные суммы для департамента образования мэрии.

Сегодня - 15 апреля. Еще несколько лет тому назад в этот день заканчивался отопительный сезон. В последние годы, по федеральному законодательству, постановление об окончании отопительного периода администрация Липецка выпускала после того, как среднесуточная температура атмосферного воздуха не опускалась ниже +8 градусов течение пяти суток подряд. Так как такой погоды не наблюдается (сегодня утром Липецк припорошило снегом), отопительный сезон продолжается.

Но зачем отапливать школы и детские сады, если в них нет детей? Школьники в связи с эпидемией коронавирусной инфекции переведены на дистанционное обучение, а для обеспечения малышей местами пока достаточно шести созданных при детсадах дежурных групп (в них приводят 40 детей)?

- Мы тоже задались этим вопросом и решили прекратить отопительный сезон в школах с 10 апреля. На этой неделе, очевидно, такое же решение будет принято и по детским садам, - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Евгений Павлов.

По подсчетам департамента образования, коронавирус сэкономит колоссальные средства бюджета ведомства. Так, расходы на отопление на среднюю школу на 900 учеников в месяц составляют 300 000 рублей. А таких зданий в Липецке - 70. Путем нехитрой арифметики получается, что в сутки на отопление всего одной школы муниципальный бюджет расходует 10 000 рублей. Следовательно, суточная экономия бюджетных средств при прекращении отопительного сезона только по школам составит 700 000 рублей в день!

- Сегодня мы решим, какие детские сады оставить в разных районах города как резервные для формирования резервных групп, а в какие прекратим подачу тепла. Не думаю, что с теплом, в работе, останется больше десяти муниципальных дошкольных образовательных учреждений, - сказала председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова.

На отопление большого детского сада (на 15 групп) в месяц департамент образования тратит 98 000 рублей в месяц, маленького (на 6 групп) - 45 000 рублей. Отопление стандартного детского сада на 12 групп обходится городскому бюджету в 100 000 рублей ежемесячно. В Липецке после оптимизации число муниципальных детских садов сократилось до 65-ти, но на самом деле дети находятся в 80 зданиях. В среднем, отопление каждого помещения с малышами обходится департаменту образования в 3 000 рублей ежесуточно. Таким образом, прекращение подачи теплоносителя в закрытые детсады сэкономит для муниципального бюджета в сутки порядка 210 000 рублей.

Итак, сокращение трат на отопление неработающих школ и детских садов будет ежедневно экономить порядка миллиона бюджетных рублей! В прошлом году, кстати, отопительный сезон на объектах департамента образования мэрии закончился лишь в мае.
10 634
#коронавирус
3

Комментарии (10)

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пылесос

1 минуту назад
и роботы . Реально экономия.
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Єбнулись

11 минут назад
А ничего, что образование в XXI веке не реализует личность из человека?
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вопрос

13 минут назад
а ничего,что дети месяц не учатся? Учителя тоже не в школе
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Екатерина

13 минут назад
Отлично! Срочно направляете потом эти средства на ремонт школ, а не себе на премии за экономию бюджетных и Федеральных средств! Были в 50школе-это место для зеков, а не для детей..... Там всё старое! Умывальники, двери, полы, стены, потолки, освещение в ужасном состоянии!
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А если

16 минут назад
Задушить всех детей и учителей, то и того больше! Верной дорогой идете, товарищи, всех на цепь, кормить гречкой и водой два раза в неделю. И никакой коронавирус будет не страшен нам! Сдохнем от голода!
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Вазген

18 минут назад
Скоро жрать будет нечего, не говоря о стране после нефтяных и валютных войн.
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333

20 минут назад
Хоть одно умное решение в сфере образования Липецка за после время!
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Вазген

20 минут назад
Ныне глупо мерить блага деньгами, а тем более руб-ями!
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Грустная

22 минуты назад
Все эти съкономленные в бюджет деньги Квадра повесит на нас, уже и так за отопление за март принесли на 700 р больше, чем за отопление в феврале.
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Даем добро

28 минут назад
Да и правильно
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