Коронавирус
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Коронавирусная инфекция подтвердилась сразу у 11 человек в Липецкой области
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15 апреля коронавирусная инфекция подтвердилась сразу у 11 жителей Липецкой области. Как сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, большое число выявленных случаев за сутки связано с одновременным поступлением результатов анализов.
- Все заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России, - рассказали в оперштабе.
Всего с момента начала эпидемии в Липецкой области выявлены 85 случаев заражения коронавирусом. 15 человек выздоровели, 70 — больны.
Четыре пациента с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся на искусственной вентиляции легких. Из них двое пребывают в стабильно тяжелом состоянии.
- Все заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России, - рассказали в оперштабе.
Всего с момента начала эпидемии в Липецкой области выявлены 85 случаев заражения коронавирусом. 15 человек выздоровели, 70 — больны.
Четыре пациента с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся на искусственной вентиляции легких. Из них двое пребывают в стабильно тяжелом состоянии.
31 6112
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