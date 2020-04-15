Коронавирус

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Коронавирусная инфекция подтвердилась сразу у 11 человек в Липецкой области

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#коронавирус
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Коронавирусная инфекция подтвердилась сразу у 11 человек в Липецкой области
15 апреля коронавирусная инфекция подтвердилась сразу у 11 жителей Липецкой области. Как сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, большое число выявленных случаев за сутки связано с одновременным поступлением результатов анализов. 
 
- Все заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России, - рассказали в оперштабе. 
 
Всего с момента начала эпидемии в Липецкой области выявлены 85 случаев заражения коронавирусом. 15 человек выздоровели, 70 — больны. 
 
Четыре пациента с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся на искусственной вентиляции легких. Из них двое пребывают в стабильно тяжелом состоянии.
31 6112
#коронавирус
7

Комментарии (31)

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Как гость
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48

1 минуту назад
Какого хрена храмы не закрыли?? Куда власти смотрят?? Артамонова и Уваркину ни во что не ставят??!!! Как люди ходили так и ходят в храмы по 50 человек толпятся !!! А потом и статистика по короновирусу такая!
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Гость

12 минут назад
https://coronavirus.mash.ru/ Почему в Липецке нет?
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?

26 минут назад
Москва, 15 апреля - АиФ-Москва. Доцент кафедры отоларингологии и * медицинского факультета Университета Цинциннати и врач UC Health Ахмад Седагат назвал признаки, указывающие на раннее начало заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает «Российская газета». Коронавирус вызывает внезапную потерю обоняния, при этом у человека нет ощущения заложенности носа. Медик считает, что такой признак требует внимания. Изначально коронавирус попадает в носоглотку, вызывая такие симптомы. Ранее врач рассказал, почему переболевшие COVID-19 могут быть разносчиками вируса.
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Голос

30 минут назад
Эх, надо было как Кутузов! Умный был мужик!
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Жительница города

33 минуты назад
Бим, а людям. жившим вместе с ними в подъезде. разве не ходить на работу. да и за продуктами тоже нужно выходить. а подъезды сами знаете как у нас убирают.
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Буша

33 минуты назад
Адрес очевиден, Первые из заболевших у нас -это вернувшиеся из Доминиканы и еще какого-то зарубежа... Нечего по заграницам шляться - заразу собирать !
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Гость.

38 минут назад
разъясните, НИКТО ВАМ НЕ СКАЖЕТ!
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Гость.СМЕЁТЕСЬ ЧТО ЛИ?

39 минут назад
Жительницв города,
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Нудануда

40 минут назад
Бим, в такую погоду сам пой
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***

40 минут назад
В Воронеже 75 случаев заболеваний, 4 умерло, СМС пропусков нет!
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