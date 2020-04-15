«РАДИО ДАЧА»: СЛУШАЙТЕ ДОМА!

«Радио Дача» составит отличную компанию всем, кто сегодня дома!

Слушайте 24 на 7 суперхиты 80-х и 90-х годов и самые успешные песни наших дней в исполнении популярных отечественных артистов и заряжайтесь отличным настроением!



О главных новостях к этому часу узнавайте с 12:00 до 19:00 с понедельника по пятницу и с 12:00 до 18:00 в субботу и воскресенье.



Любимые передачи помогут провести время весело и интересно!!!



Передавайте друг другу приветы, говорите теплые слова поддержки и дарите хорошие песни в программе по заявкам «Удачный час» и рубрике «Удачный момент».

«Удачный час» – ежедневно в 12:00. «Удачный момент» – ежедневно в конце каждого часа.



С понедельника по четверг в 20:00 вас ждут яркие выпуски Уютного шоу «Домоседы».

Не пропустите встречу со звездами в экспресс-шоу «Пятнашки» – в субботу в 11:00, в воскресенье в 20:00.



Ежедневно наслаждайтесь радиоверсией знаменитого музыкального фестиваля «Песня года» в 15:00. Зажигательная программа «Disco Дача» и ее марафон одних из лучших танцевальных хитов ждут вас с понедельника по четверг с 21:00 до 00:00 и в пятницу и субботу с 20:00 до 00:00. Хит-парад «Горячая десятка» выходит, как обычно, в пятницу в 18:00.



Ежедневная рубрика «Лунный календарь» – в 08:30 и в 11:30 расскажет, как жить в гармонии с лунными ритмами. Индивидуальные советы каждому знаку зодиака ловите в рубриках «Гороскоп» в 07:30 и в 09:30 и «Гороскоп на неделю» по воскресеньям в 18:30 и в 21:30.



О самых интересных событиях, которые происходили в сегодняшнюю дату, узнаете из рубрики «Праздник каждый день» в 10:30.



Мы в домике. «Радио Дача» в приёмнике!



Радио Дача - Липецк, 91.1 FM

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