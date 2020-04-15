«Хозяйка оставила меня истекать кровью, даже «скорую» не вызвала!»

Липчанка вышла в магазин, а оказалась в больнице. На детской площадке во дворе жилого дома на женщину напала агрессивная собака, которую выгуливали без поводка и намордника.

«28 марта 2020 года я вышла в магазин из подъезда дома на улице Первомайской. Во дворе соседнего дома, №45 по Советской, на детской площадке без поводка и намордника женщина выгуливала своего далматинца». Так начинается история происшествия, случившегося с жительницей Липецка Ириной Антиповой. Поход в магазин обернулся для липчанки травмами и серией уколов от бешенства. Помимо физических травм, Ирину беспокоит равнодушие владелицы агрессивного пса.- На детской площадке на меня напал далматинец. Собака сильно меня покусала. Хозяйка пса оставила меня истекать кровью, даже «скорую» не вызвала! Она подозвала свою собаку и, не беря на поводок, молча ушла. Потом прячась в кустах, она наблюдала за приездом «скорой». Хозяйка собаки спокойно смотрела на происходящее, потом увидев, что у меня фонтаном хлещет кровь из ноги и собираются люди, спокойно ушла. На мои крики вызвать «скорую помощь», она не реагировала. Лишь сказала, что собака не привитая, - рассказала Ирина.Ирину увезли в больницу. Врачи осмотрели пострадавшую: собака нанесла пациентке травмы средней тяжести. Сейчас Ирина проходит курс уколов от бешенства.- Сейчас стою в поликлинике на учете, прохожу вакцинацию от бешенства, которую переношу очень тяжело. Нога постоянно болит, раны до конца еще не зажили. Позавчера вечером ситуация едва не повторилась. Я вышла из своего подъезд вынести мусор и увидела несущейся на меня с угрожающим рычанием, ту самую собаку. Она опять была без поводка и намордника! От повторного нападения и очередных травм меня спасло то, что я успела захлопнуть дверь в подъезд. На следующий день собака кинулась на проходившего мимо мужчину, - уверяет Ирина.По словам липчанки, агрессивную собаку по кличке Ева и ее хозяйку знают все местные собаководы. И знают далеко с не положительной стороны. По их словам, Ирина – не первая, кого под присмотром хозяйки покусала Ева. И липчанка опасается повторного нападения.- Хозяйка собаки прекрасно знает, где я живу. Но она даже не извинилась. Прошло две недели с момента нападения на меня ее собаки, и все эти две недели хозяйка продолжает выгуливать собаку без поводка и намордника! Собака агрессивно себя ведет. Я буду подавать на хозяйку собаки в суд! Но мне страшно, я сейчас остаюсь полностью незащищенной! Если соответствующими органами власти не будут предприняты меры по обеспечению безопасности от собаки, то, в конце концов, она или на меня опять нападет, или пострадают другие люди, - уверена Ирина. - Страшно подумать, что будет, если она бросится на ребенка!О нападении собаки Ирина еще в марте сообщила в полицию. Ей там пообещали передать материалы участковому, но тот, по словам Ирины, до сих пор с ней не связался.- Заявление о нападении собаки зарегистрировано. Материалы были переданы для разбирательства в административную комиссию города. Именно этот орган будет принимать решение о мере наказания для владелицы пса, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.Фото: addestramentodelcane.com