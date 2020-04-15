Происшествия
сегодня, 10:03
В Липецкой области лесники тушили с лодки плывущий по реке огненный остров
Нестандартный пожар потушили на днях сотрудники лесной охраны Липецкой области.
Как сообщает департамент лесного хозяйства по ЦФО, камера системы дистанционного мониторинга пожаров выявила очаг возгорания в пойме реки Воронеж в районе села Синдякино Хлевенского района, вблизи лесного массива. Патрульная группа сразу выдвинулась к месту возгорания. По прибытии было выяснено, что горят заросли прошлогоднего камыша и сухая трава в прибрежной зоне - имеется угроза перехода пламени в лесной массив, расположенный чуть далее.
Вследствие весеннего разлива данный массив оказался окружённым со всех сторон водой, без возможности подхода по суше и подъезда техники. Образовался остров, сформированный основным руслом реки и быстрой протокой, который и подожгли несознательные рыбаки, проплывая мимо на лодках.
Так как огонь неумолимо двигался к лесу, было принято нестандартное решение - использовать лодку для доставки лесных пожарных к месту возгорания с ручными противопожарными ранцами, благо воды вокруг достаточно для заправки пожарного инструмента. Оперативно была доставлена лодка, предоставленная одним из сотрудников лесной охраны, и группа выдвинулась к точке пожара.
В результате своевременных принятых действий по переброске лесных пожарных на остров, низовой травяной пожар удалось вовремя локализовать и ликвидировать, вреда лесному массиву причинено не было. А лесники Хлевенского участкового лесничества получили новый опыт тушения пожаров, даже в таких - "нестандартных" условиях. А опыт, как известно, "лишним" не бывает.
Вследствие весеннего разлива данный массив оказался окружённым со всех сторон водой, без возможности подхода по суше и подъезда техники. Образовался остров, сформированный основным руслом реки и быстрой протокой, который и подожгли несознательные рыбаки, проплывая мимо на лодках.
Так как огонь неумолимо двигался к лесу, было принято нестандартное решение - использовать лодку для доставки лесных пожарных к месту возгорания с ручными противопожарными ранцами, благо воды вокруг достаточно для заправки пожарного инструмента. Оперативно была доставлена лодка, предоставленная одним из сотрудников лесной охраны, и группа выдвинулась к точке пожара.
В результате своевременных принятых действий по переброске лесных пожарных на остров, низовой травяной пожар удалось вовремя локализовать и ликвидировать, вреда лесному массиву причинено не было. А лесники Хлевенского участкового лесничества получили новый опыт тушения пожаров, даже в таких - "нестандартных" условиях. А опыт, как известно, "лишним" не бывает.
Евлампий
Липчанка
уроды
Липецк
Юрок Алтушок.