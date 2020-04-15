Общество
12 минут назад
У курирующего медицину липецкого вице-губернатора не нашли коронавирус
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В областном управлении здравоохранения, как и прежде, у двух сотрудников подозревают COVID-19.
После вчерашнего сообщения GOROD48 о том, что два сотрудника областного управления здравоохранения могут быть больны новой коронавирусной инфекцией, в соцсетях пошли слухи о том, что COVID-19 обнаружен у курирующего медицину липецкого вице-губернатора Александра Ильина.
- Нет, у меня тест отрицательный, как и у тех сотрудников облздрава, с которыми я контактировал в последнее время, - сообщил GOROD48 Александр Ильин.
Как и днем ранее, под подозрением - двое сотрудников областного управления здравоохранения. Их анализы перепроверяются.
- Клинических проявлений заболевания у них нет, но они изолированы. Остальные сотрудники ведомства находятся на самоизоляции в своих кабинетах, - сказал вице-губернатор.
- Нет, у меня тест отрицательный, как и у тех сотрудников облздрава, с которыми я контактировал в последнее время, - сообщил GOROD48 Александр Ильин.
Как и днем ранее, под подозрением - двое сотрудников областного управления здравоохранения. Их анализы перепроверяются.
- Клинических проявлений заболевания у них нет, но они изолированы. Остальные сотрудники ведомства находятся на самоизоляции в своих кабинетах, - сказал вице-губернатор.
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