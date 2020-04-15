Общество

33 минуты назад

Липчанам не сидится дома в обед

21 1582
#индекс #самоизоляция
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Липчанам не сидится дома в обед

Самая большая вероятность встретить толпу людей на улице – с 13 до 14 часов.

Сервис «Яндекс.Самоизоляция» продолжает отслеживать то, как жители Липецка соблюдают режим всеобщей самоизоляции. И данные статистики не радуют: среднедневное значение индекса с начала недели не поднималось выше 2,6. По сравнению с данными прошлой недели значение индекса в понедельник и вторник упало на 0,4 пункта. Самая большая вероятность увидеть много пешеходов на улицах в Липецке – время обеденного перерыва, с 13 до 14 часов. Например, во вторник в эти часы индекс самоизоляции в Липецке упал до 2,2. Это значит, что на улице много людей, практически столько же, как в будние дни до самоизоляции.

Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.

Напомним, вчера администрация Липецкой области объявила о введении в регионе SMS-пропусков для выхода на улицу. « Инфекция распространяется стремительно, от того, что мы видим в Москве нас отделяют две-три недели. Цифры говорят, что Липецкая область находится не в первых 20 субъектах РФ по заболеваемости, это значит, что самоизоляция дала результат. Однако мы видим много гуляющих детей и их родителей, люди устраивают вечеринки, ездят в гости. Резко вырастает поток машин в субботу и воскресенье. Результат – рост числа заболевших. В любой момент он может стать взрывным», объяснил решение Игорь Артамонов.


В Липецкой области до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.

21 1582
#индекс #самоизоляция
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Комментарии (21)

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Как гость
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Трезвенник

1 минуту назад
Сами ходите шарьтесь, детей не таскайте. Одно дело выйти к дому минут на 20-30,другое по городу ребёнка таскать. Разгильдяйство
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Sv

4 минуты назад
Пусть гуляют.. скоро у ритуальных контор будет много работы, даже конкуренция на время пропадет, а карманы отвиснут от * купюры.
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Гость

6 минут назад
Скоро много заболеют, пик на 2 половину апреля. Сидите дома. Сам не заболел, это не значит что никто не болеет. Как помирать начнут. Так будут дома сидеть.
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Гость

7 минут назад
Болеют не известно чем лечат не известно от чего лекарства сами не знают от чего в телевизоре рожи слащявые наигранные проплаченые .
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ГостьЯ

11 минут назад
В точку, совершенно верно))
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В точку

14 минут назад
Пора избавляться от сервисов Яндекс'а. А то у каждого в кармане стукачек лежит.
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пувирус

14 минут назад
покажите хоть одного больного из больницы
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Внесу в конспект

17 минут назад
Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта...........Значит вирус не только воздушно капельным ,он и на звук реагирует
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Гость

19 минут назад
Не будут люди соблюдать ваш режим.. скоро начнутся грабежи, люди с топорами и вилами пойдут на магазины
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В точку

20 минут назад
Скоро будем строем, ходить по свистку. Спасибо за заботу.
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