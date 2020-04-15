Общество
33 минуты назад
Липчанам не сидится дома в обед
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Самая большая вероятность встретить толпу людей на улице – с 13 до 14 часов.
Сервис «Яндекс.Самоизоляция» продолжает отслеживать то, как жители Липецка соблюдают режим всеобщей самоизоляции. И данные статистики не радуют: среднедневное значение индекса с начала недели не поднималось выше 2,6. По сравнению с данными прошлой недели значение индекса в понедельник и вторник упало на 0,4 пункта. Самая большая вероятность увидеть много пешеходов на улицах в Липецке – время обеденного перерыва, с 13 до 14 часов. Например, во вторник в эти часы индекс самоизоляции в Липецке упал до 2,2. Это значит, что на улице много людей, практически столько же, как в будние дни до самоизоляции.
Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.
Напомним, вчера администрация Липецкой области объявила о введении в регионе SMS-пропусков для выхода на улицу. « Инфекция распространяется стремительно, от того, что мы видим в Москве нас отделяют две-три недели. Цифры говорят, что Липецкая область находится не в первых 20 субъектах РФ по заболеваемости, это значит, что самоизоляция дала результат. Однако мы видим много гуляющих детей и их родителей, люди устраивают вечеринки, ездят в гости. Резко вырастает поток машин в субботу и воскресенье. Результат – рост числа заболевших. В любой момент он может стать взрывным», объяснил решение Игорь Артамонов.
В Липецкой области до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.
Напомним, вчера администрация Липецкой области объявила о введении в регионе SMS-пропусков для выхода на улицу. « Инфекция распространяется стремительно, от того, что мы видим в Москве нас отделяют две-три недели. Цифры говорят, что Липецкая область находится не в первых 20 субъектах РФ по заболеваемости, это значит, что самоизоляция дала результат. Однако мы видим много гуляющих детей и их родителей, люди устраивают вечеринки, ездят в гости. Резко вырастает поток машин в субботу и воскресенье. Результат – рост числа заболевших. В любой момент он может стать взрывным», объяснил решение Игорь Артамонов.
В Липецкой области до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
21 1582
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