Общество

сегодня, 09:00

Директора липецких школ бросили друг другу вызов

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#челлендж #соцсети
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Руководители городских спортивных школ с подачи департамента физической культуры разбавляют соцсети полезным активным контентом.

Тут COVID и там COVID – на какой сайт или соцсеть не посмотри. Это заметили в департаменте физической культуры и спорта Липецка и решили разбавить контент, связанный с пандемией, полезными и веселыми спортивными интернет-эстафетами. На страничке председателя департамента Александры Кузнецовой проходит настоящая битва директоров спортивных школ: там публикуют видеоотчеты об участии в челлендже #директорвстаньскресла.







 Кроме того в аккаунте в формате прямых эфиров проводят бесплатные тренировки. Подписчики могут через direct написать, кого они хотели бы видеть в качестве инструктора на очередное онлайн-занятие. Например, сегодня тренировку в прямом эфире проведет Дмитрий Красичков заслуженный мастер спорта РФ, трёхкратный чемпион мира и России, чемпион Европы, обладатель кубка мира по кикбоксингу, мастер спорта по боксу, кандидат биологических наук.

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#челлендж #соцсети
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