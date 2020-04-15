сегодня, 09:00
Директора липецких школ бросили друг другу вызов
Руководители городских спортивных школ с подачи департамента физической культуры разбавляют соцсети полезным активным контентом.
Кроме того в аккаунте в формате прямых эфиров проводят бесплатные тренировки. Подписчики могут через direct написать, кого они хотели бы видеть в качестве инструктора на очередное онлайн-занятие. Например, сегодня тренировку в прямом эфире проведет Дмитрий Красичков заслуженный мастер спорта РФ, трёхкратный чемпион мира и России, чемпион Европы, обладатель кубка мира по кикбоксингу, мастер спорта по боксу, кандидат биологических наук.
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