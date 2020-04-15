В Липецке растут цены на гречку и овощи

Килограмм крупы всего за день подорожал почти на 6,5 рубля, а помидоров – на 10 рублей.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в ходе мониторинга цен в магазинах регионального центра отметило рост стоимости ряда социально значимых товаров. Цена некоторых продуктов значительно выросла всего за один день.



Если 13 апреля минимальная цена за килограмм гречневой группы составляла 49 рублей 88 копеек, то уже 14 апреля гречку предлагали за 56 рублей и 24 копейки. Также за день выросли цены на картофель (с 9,99 до 11,99 рублей), капусту (с 14,69 до 15,99), репчатый лук (с 28,9 до 37,5), морковь (с 14,79 до 18,99) и свежие томаты (79,99 до 89,99).



Вместе с этим подешевели мука и рис: с 49,99 до 38,99 за два килограмма и с 42,21 до 38,63 за килограмм, соответственно.



Фото: cloudfront.net