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В Липецке растут цены на гречку и овощи

51 2403
#цены #магазины #продукты
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В Липецке растут цены на гречку и овощи

Килограмм крупы всего за день подорожал почти на 6,5 рубля, а помидоров – на 10 рублей.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в ходе мониторинга цен в магазинах регионального центра отметило рост стоимости ряда социально значимых товаров. Цена некоторых продуктов значительно выросла всего за один день.

Если 13 апреля минимальная цена за килограмм гречневой группы составляла 49 рублей 88 копеек, то уже 14 апреля гречку предлагали за 56 рублей и 24 копейки. Также за день выросли цены на картофель (с 9,99 до 11,99 рублей), капусту (с 14,69 до 15,99), репчатый лук (с 28,9 до 37,5), морковь (с 14,79 до 18,99) и свежие томаты (79,99 до 89,99).

Вместе с этим подешевели мука и рис: с 49,99 до 38,99 за два килограмма и с 42,21 до 38,63 за килограмм, соответственно.

Фото: cloudfront.net
51 2403
#цены #магазины #продукты
2

Комментарии (51)

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Перри Мейсон

4 минуты назад
Петя, вы из Америки пишите?
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Ната

5 минут назад
Да вообще ахринели ...лимоны, чеснок по 400 рублей.Где проверки?????
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Ната

6 минут назад
Да вообще ахр нелинейных...лимоны, чеснок по 400 рублей.Где проверки?????
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Петя

7 минут назад
skrip, спасибо, повеселил с "животноводством"
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Житель

7 минут назад
И доход скотина приносит в основном раз в год, осенью, когда режут, сдают мясо продают! Так что скотина для сельского жителя скорее копилка, он потихоньку кормит выхаживает, а уж потом продаст! А жкх надо платить каждый месяц . А работы в деревне нет, только куда то вахтой, а какая скотина, когда тебя дома не бывает полгода! Не знаешь не говори!
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Личи

9 минут назад
Гость, а в Европе капуста по 17р.
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Петя

10 минут назад
Перри Мейсон, а в США цены уменьшаются. Капитализм.
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Нищий

12 минут назад
Видел я ваши помидоры по 80, рис по 35, гречку по минимальной цене, ребята этим только кур и поросят кормить можно.
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Житель

13 минут назад
Олег, а ты жил в деревне, держал животных? А ты знаешь сколько зерно стоит? 6 т р тонна, на двух просят тонну надо, а знаешь сколько сено стоит? 2 т р тюк, на корову надо тюков 15, и это какая зима, и зерна на корову тонны две плюс свёкла и прочие корнеплоды. А почём молоко принимают знаешь? Копейки! У нас в селе частного стада было голов 500. А сейчас дай бог 10 голов! Почему знаешь? Выпаса нету все позаросло позастроили, а какие были луга, загляденье! А если корову держать все лето во дворе, умножай корм на два, да и молоко не такое и меньше его! За животными должен быть уход!
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Юрок Алтушок.

13 минут назад
Голосуем за Единую Россию, только она заботится о людях.
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